Mar prevé la instalación de cinco estaciones más de control de salinidad en la costa gallega

La directora do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), Covadonga Salgado, ha avanzado que está prevista la instalación de cinco nuevas estaciones de control de salinidad y temperatura en la costa gallega.

En la Comisión de Pesca, la responsable del Intecmar ha informado de la próxima instalación de tres sondas en A Pasaxe, Baldaio y Pontedeume. Además, están en estudio de campo otros dos dispositivos en Lira y Cabo de Cruz.

El proyecto Redecos –en el marco de Redemar– para la instalación de estas sondas se inició en 2022. En la primera fase, se adquirieron tres sondas para Lombos do Ulla, Miño y Barallobre. Ya en 2025, esta iniciativa se amplió con 12 nuevos dispositivos, a los que ahora se sumarán otros cinco, hasta alcanzar la veintena.

No obstante, Salgado ha indicado que dos de las estaciones fueron vandalizadas: la de Barallobre, en mayo de 2024, a los dos meses de su instalación; y la de Cedeira, que estaba en un muro del puerto, en donde le cortaron las bridas y abrieron las abrazaderas.

Destaca la importancia de estas estaciones para ofrecer datos cada 10 minutos, con unos 8.000 datos mensuales, para controlar las caídas de salinidad y los episodios de mortalidad. Valora la observación oceanográfica como un «elemento clave» para «anticipar situaciones de riesgo».

Asimismo, la directora del Intecmar defiende que estas estructuras permitieron «alertar de lo que estaba pasando» con los niveles extremos de bajada de salinidad durante el tren de borrascas de invierno, lo que permitió activar un «plan de actuación ante eventos de baja salinidad».