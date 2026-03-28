Buena victoria del Valdetires Ferrol para quitarse la espinita ante Grupo Forma-T Vilalba

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El Grupo Forma-T Vilalba era un equipo que, desde su llegada a la Segunda División, siempre se le había resistido al Valdetires Ferrol y este sábado pudieron quitarse esta espina, tras imponerse por 1-5, en la 25ª jornada, disputado en el Pabellón Municipal de Vilalba.

Las ferrolanas visitaban una de las canchas más complicadas de la categoría, ante un Grupo Forma-T Vilalba que contaba con la ausencia por sanción de su portera, la internacional sub-19 y sub-21, Albita, poniéndose la jugadora Marta Hermo bajo palos, algo que intentaban aprovechar las ferrolanas intentando cortar el potente inicio de las vilalbesas, con la estrategia siendo una de las claves de este partido, permitiendo a Irene anotar a los tres minutos y, pasada la medianía del periodo, Tere ampliaba distancias con el segundo. El Valdetires Ferrol tuvo opciones de ampliar distancias, pero tuvieron que sufrir en los últimos minutos para conseguir mantener esta renta de dos goles.

En el inicio del segundo tiempo, el Grupo Forma-T Vilalba volvía a presionar como se esperaba, volviéndose a meter en el partido a los ocho minutos con un gol de Aroa, pero, esta alegría les duraba poco, al devolvérselo Irene al minuto con su segundo tanto en su cuenta particular en otra buena jugada de estrategia. Las cosas se iban poniendo mejor para las ferrolanas tan solo unos minutos después, cuando Estefanía introducía un balón en su propia portería al querer despejar.

Las vilalbesas sacaban a la portera-jugadora en los últimos minutos, con el objetivo de recortar las distancias, pero se encontraban con una buena defensa de este juego de cinco por parte del Valdetires Ferrol, logrando sentenciar el partido con el definitivo 1-5 con un gol de Patri Corral a falta de dos minutos.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol ocupa el 7º puesto de la tabla, con 39 puntos, con un partido menos. Para la próxima jornada, que se disputará el fin de semana del 11 de abril, las ferrolanas recibirán al AD Mioño.

Grupo Forma-T Vilalba: Marta Hermo, Antía, Andrea, Lara Balseiro, Alvite – también jugaron – Paula Cortiñas, Estefanía, Aroa, Sainza y Elvi.

Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Patri Corral, Irene, Mery, Tere – también jugaroin – Iria, Monti, Laura Fernández y Paula Alonso.

Árbitros: Martín Díaz y Adrián Figueroa, junto con Nicolás Vázquez como asistente (Comité gallego). Amonestaron a las locales Lara Balseiro, Estefanía y Antía, como a la visitante Patri Corral.

Goles: 0-1 Irene min.3, 0-2 Tere min.13, 1-2 Aroa min.28, 1-3 Irene min.29, 1-4 Estefanía (propia puerta) min.33, 1-5 Patri Corral min.38.

Pabellón: Vilalba