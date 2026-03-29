Las reservas de última hora animadas por el buen tiempo auguran una Semana Santa por encima del 80%

Las ciudades, especialmente las que tienen una Semana Santa de interés turístico, como Viveiro o Ferrol, también registrarán buenas cifras.

Los establecimientos hoteleros gallegos esperan la llegada de la primera temporada alta del año expectantes y con buenas sensaciones. Las reservas son altas y confían en que el efecto llamada de las buenas previsiones meteorológicas lleve la ocupación por encima del 80% en Galicia para los días festivos.

Así lo han confirmado a los medios desde distintas entidades hosteleras y hoteleras, que consideran que el sol y las temperaturas primaverales serán un factor muy relevante teniendo en cuenta la sucesión de borrascas con las que Galicia empezó el año y la lluvia que ha afectado al sur de España y las Islas Canarias.

Así, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, auguraba este viernes una Semana Santa «muy buena«, con una ocupación por encima del 80%. Estos datos, ha señalado, se estiman teniendo en cuenta que la Semana Santa del año pasado, «en la que climatología fue muy adversa«, la ocupación estuvo por encima del 75%».

En la misma línea, y «a falta de las cifras definitivas», el presidente del Cluster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, ha explicado que «las reservas son bastante positivas».

«El buen tiempo será clave para que estas previsiones se cumplan y si siguen siendo favorables prevemos una ocupación alta», ha explicado, recordando que «muchas personas suelen dejar la búsqueda o la reserva de alojamiento para los últimos días previos a estas fechas».

Entre los destinos más solicitados está la costa, especialmente las Rías Baixas y la Costa da Morte, o la Ribeira Sacra. Las ciudades, especialmente las que tienen una Semana Santa de interés turístico, como Viveiro o Ferrol, también registrarán buenas cifras. En el Camino de Santiago ya ha empezado a notarse el incremento en la afluencia.