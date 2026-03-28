Eventos para este domingo, día 29, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.–«Domingo de Ramos, el inicio de una semana de reflexión profunda».

Quedan 277 días para finalizar el año.

Domingo de Ramos

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Raimundo Lulio, Jonás, Cirilo, Segundo y Eustaquio.

–Todos los que han nacido el día 29 de marzo tienen el signo del zodiaco Aries.

REFRÁN DEL DÍA

«El que no estrena el Domingo de Ramos no tiene ni pies ni manos«

TAL DÍA COMO HOY

(1883)-Nació en Ferrol Ramón Goy de Silva. Poeta, dramaturgo y narrador.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE DOMINGO

Para este domingo se espera un día mayormente nuboso con temperaturas suaves y baja probabilidad de lluvia.



Temperaturas: La máxima alcanzará los 13°C durante la tarde, mientras que la mínima bajará hasta los 8°C al final del día.

Cielos: Predominarán las nubes durante casi toda la jornada, con intervalos de nubosidad alta y media.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es baja, en torno al 10%, por lo que no se esperan precipitaciones significativas.

Viento: Soplará del nordeste con una velocidad media de unos 14-20 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frescor.

Estado de la mar

Se espera una jornada marcada por un fuerte oleaje y mareas con coeficientes medios-altos.

La situación en la costa de Ferrol y alrededores presenta:

Avisos activos: Hay avisos de fuerza 7 (vientos de 50 a 61 km/h) del nordeste en zonas cercanas como Fisterra-Sisargas, que afectarán indirectamente al área de Ferrol.

Oleaje: Se espera mar combinada del norte o noroeste con alturas significativas de 4 a 5 metros.

Viento en el mar: Soplará principalmente del nordeste, manteniendo el mar bastante picado durante todo el día.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

SEMANA SANTA FERROLANA

PROCESIONES

11:30 h: Procesión «Jesús Amigo de los Niños», Cofradía de las Angustias. Tras la bendición de los ramos en la puerta del Santuario de las Angustias (11:15 h), cofrades con palmas y ramos recorren el barrio de Esteiro acompañando el paso (1959). Recorrido de la procesión: plaza de las Angustias, avenida de Esteiro, calle Carlos III, Ánimas, calle Españoleto, avenida de Esteiro, Ramón y Cajal, retirada en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar.

11:45 h: Procesión «Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén», Cofradía de Dolores. Es una de las procesiones más populares. Comienza con la bendición de los ramos en la plaza de Amboage y porta los pasos de «San Juan Evangelista»(Fernando Murciano 2022) y «La Borriquita» (Massagué 1990). Recorrido: Plaza de Amboages, Méndez Núñez, Real, calle de Rubalcava, María, Tierra, Dolores, Méndez Núñez y retirada.

19:00 h: Procesión del «Ecce Homo», Cofradía de la Soledad. El principal acto de esta procesión que se realiza desde 1743 consiste en recordar la tradicional lectura de la Pasión de Cristo. Itinerario: Glorieta de Alfredo Martín, Real, San Diego, Magdalena, Coruña, Real y Capilla de la Venerable Orden Tercera. Pasos de San Pedro Apóstol (Jesús Cepeda 2021) y Ecce Homo (Florencio Gambino 1790)

CULTOS

Bendiciones de ramos

Concatedral de San Julián, 10.45 h.

Nuestra Señora del Carmen, 1.30 h.

Eucaristía

Concatedral de San Julián,12.00 h.

Sta.Cruz-San Rosendo (Canido), 11.00 h.

Nuestra Señora del Socorro, 11.20 h.

Nuestra Señora de Dolores, 19.00 h.

Cofradía de la Merced

Nuestra Señora de los Cautivos estará expuesta a veneración para que todo aquel devoto o devota que desee poder acercarse y estar junto a Ella.

El horario será de 17.00 a 21.00 horas en la Capilla de la Merced (calle María)

SEMANA SANTA EN LA ZONA NORTE

En Ares

17:00 h: Procesión de la «Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y la Virgen de la Salud» con la bendición de los Ramos y de las Palmas.

17:45 h: Santa Misa.

En Pontedeume

–A las 12.00 horas se llevará a cabo en el atrio de la iglesia de las Virtudes la bendición de ramos y palmas. A continuación dará inicio la procesión por las calles de la villa al templo, y a continuación, tendrá lugar la misa solemne de Ramos.

En Ortigueira

— A las 12.00 horas se celebrará, con salida de la iglesia parroquial, la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañará la procesión ACOTAGA de Ferrol. A la llegada, habrá misa.

En Cariño

— A las 12.00 horas bendición de los Ramos y misa, en la iglesia parroquial.

EN EL CONCELLO DE FERROL

17.00h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, asiste al partido de O Parrulo Ferrol F.S. vs Quesos Hidalgo Manzanares FS. (Pabellón A Malata).

19.00h.- El teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera, asiste a la procesión del Ecce Homo. Cofradía de la Soledad.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

-19,00 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a la procesión del Ecce Homo. (Capilla da Orden Tercera)

EN LO DEPORTIVO

En Ferrol

-A las 17.00 horas en el Pabellón de A Malata encuentro entre O Parrulo Ferrol F.S. y Quesos Hidalgo Manzanares FS.

En Ares

-Celebración de la vigésimo cuarta edición del Campionato Galego Adaptado de Tenis de Mesa. El evento deportivo tendrá lugar en el Pabellón Deportivo Municipal en horario de 9:00 a 18:00 horas.

FIESTA DEL MARISCO EN FERROL

El puerto ferrolano acoge la celebración de la cuarta edición de la Festa do Marisco hasta el domingo 5 de Abril.

Los asistentes podrán degustar marisco de la ría como almeja fina, almeja rubia, almeja japónica, navajas, vieiras, percebes, mejillones…en una carpa instalada para la ocasión en el Porto de Curuxeiras.

Las jornadas estarán amenizadas con música, cantos de taberna, shoocooking, exhibiciones y danza.

EXPOSICIONES

–En la Sede Afundación Ferrol exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

–Exponav acoge una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart. . Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta mañana, día 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza una nueva visita guiada gratuita este mes, que tendrán lugar el sábado, día 28 de marzo, a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá», organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Finaliza este domingo, día 22.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge, hasta el próximo 17 de abril, la muestra “HeART of Gaza”, una iniciativa expositiva que nació como un simple intercambio de dibujos por WhatsApp entre el artista palestino Mohammed Timraz y la irlandesa Féile Butler y que finalizó por convertirse en el mayor testimonio del sufrimiento que viven los niños y niñas palestinos en Gaza.

Podrá visitarse de lunes a viernes, de 09:00 la 21:00 horas. Aquellos centros educativos interesados en concertar una visita guiada podrán hacerlo enviando un correo electrónico a ferrolconpalestina@gmail.com o llamando al 665 024 469.

–En el Ateneo Ferrolán “Rompendo nasas”, la nueva exposición de collage de Miriam Al Fakhouri Gómez.

–En la Casa da Cultura de Valdoviño muestra Bastión de la mente, del artista Daniel Mouriz. La exposición reúne obras de tendencia expresionista y surrealista abstracta creadas con diversos materiales. Se podrá visitar hasta el 7 de abril en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y los fines de semana de 16.00 a 20.00 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.

–La cafetería Ritual de Narón acoge la exposición de fotografía Orixe, obra del fotógrafo y videógrafo gallego Juanpa Ameneiros. En esta muestra explora paisajes, instantes y emociones a través de una mirada íntima y reflexiva.