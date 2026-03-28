El Racing pierde en Mérida y sigue con su penitencia (2-1)

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M.V.

Una primera parte con muchas más sombras que luces

Muy mal entró el Racing al partido, ya que en la primera acción del encuentro un saque de banda colgado al área racinguista lo finalizaba Chiqui disparando alto. Poco después, Domínguez remató de cabeza, salvando Parera un gol que parecía cantado. En el minuto 10 llegó lo inevitable: Sofiane hacía el 1-0 en una jugada revisada por una posible mano del atacante local. Tuvieron los extremeños el 2-0 en un balón que se paseó por delante de Parera. Primeros 20 minutos lamentables del Racing, totalmente superado por el Mérida en todos los aspectos del juego.

La primera ocasión del Racing fue para Álvaro Giménez con un disparo desde el borde del área que se marchó alto. Pronto respondieron los locales con una acción de Areso que terminó en córner. En el 27 de juego, error del Mérida en la salida que aprovecha Escobar para disparar tras asistencia de Álvaro Juan y hacer el 1-1 para los verdes. Lo que es el fútbol… Poco después se repetía la acción; esta era Tejera quien robaba y asistía a Escobar, quien disparaba al larguero. El Racing encontraba en la presión alta un aliado para engancharse al partido. Un remate de Pujol lo despejaba con los puños el meta local. Poco después, reclamaron penalti los locales, haciendo caso omiso el colegiado tras ver la pantalla. Poco antes del descanso, en el 48, Carlos Doncel hacía el 2-1 en un disparo que golpeaba previamente en Pujol, dándole ventaja a los locales al término de la primera mitad.

El Racing, incapaz de generar peligro para acercarse al empate

La segunda parte comenzó con mucho centrocampismo, hasta que el local Sofiane sorprendía con un disparo que rozaba el poste de Parera. El Mérida volvía a dominar con varios centros peligrosos al área. Movía piezas Romo; entraban Jairo y Azkune por Concha y por un buen Escobar, hombre por hombre. Después de un tramo largo de partido sin acercamientos a portería, era Tejera quien disparaba sin ninguna puntería por parte racinguista.

Poco después, centro de Álvaro Ramón y remate que se va fuera por muy poco de Giménez. Reclamó el Racing penalti sobre el delantero, desestimando la petición el árbitro tras ver la pantalla. Poco antes había cambiado el sistema Romo, dando entrada a Migue Leal y Dacosta por Artetxe y Tejera. Concedió el colegiado 8 minutos de descuento, donde el Racing solamente consiguió disparar una vez por medio de Pujol. Los locales veían cómo se les anulaba un gol a Almeida por un claro fuera de juego. En la última acción del partido, córner a favor del Racing; subió Parera al ataque, pero ni rastro de peligro. Lo de siempre, un Racing estéril, insuficiente y superado volvía a venirse de vacío en un nuevo partido a domicilio.

El playoff de ascenso, cada vez más difícil

No es capaz el conjunto verde, que cuenta en la dirección deportiva con Álex Vázquez y Diego Rivas, de responder a las expectativas creadas a principio de temporada. Se cambió al entrenador, se cambiaron jugadores, pero el problema parece que puede estar en otras instancias. Habrá que esperar, pues quedan 8 jornadas y no está todo el pescado vendido. Pero de no mejorar la cosa, se vienen curvas en A Malata en los próximos meses. Ojalá nos equivoquemos y el equipo reaccione. La primera ocasión para hacerlo será este Viernes Santo a las 16:00 en Guadalajara ante un equipo situado en la zona baja de la clasificación.

Ficha Técnica

2: Mérida. Csenterics; Jacobo Martí (Gaizka, min 60), Javi Domínguez, Lancho, Vergés; Solar, Gio Almeida, Areso, Chiqui (Gómez, min 75), Docel (Beinet, min 60) y Sofiane Fthouhi (Hallsson, min 74).

1: Racing de Ferrol. Parera, Álvaro Juan (Azael, min 88), Pujol, Artetxe (Migue Leal, min 75), Saúl García, Álvaro Ramón; Fabio, Sergio Tejera (Raúl Dacosta, min 75), David Concha (Jairo Noriega, min 59), Antón Escobar (Azkune, min 59) y Álvaro Giménez.

Goles: 1-0, min 10: Sofiane El Ftouhi;1-1, min 27: Antón Escobar; 2-1, min 48: Doncel

Árbitro: José María Aranda (Málaga). Sofiane y Martín Solar vieron amarilla en el Mérida. Concha, Fabio y Azkune vieron amarilla en el Racing.

Incidencias: Partido correspondiente a la 30ª jornada de la Primera Federación disputado en el Estadio Romano José Fouto ante 5052, con una pequeña representación de aficionados racinguistas en las gradas.

LO QUE DICEN LO MEDIOS

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