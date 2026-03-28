Guitarras y peregrinos-(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

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Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

“La guitarra antes de ser instrumento fue árbol y en él cantaban los pájaros. La madera sabía de música mucho antes de ser instrumento”. Atahualpa Yupanki, “el que viene de lejanas tierras”.

El 26 de marzo de 2026 no Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela‒ “ciudad peregrina” dicen algunos y yo también‒, el luthier Vicente Carrillo, que ha construido guitarras para artistas como Paco de Lucía‒ que a fecha actual sigue representando la renovación, la universalización y la máxima elevación técnica del

flamenco junto a Camarón de la Isla, de San Fernando de Cádiz‒; Keith Richards, considerado uno de los mejores guitarristas de la historia y cofundador junto a Mick Jagger de The Rolling Stones, o Ronnie Wood, compositor y pintor británico también de los Rolling,‒el icónico grupo de rock and roll más longevo de la cultura “pop” con todo lo que esto supone‒, decía, habló‒ en términos generales‒ de la guitarra española como símbolo cultural, de la estrecha relación entre el constructor y el músico, de los retos actuales de la luthería y del oficio artesano que combina tradición, talento y renovación.

Él representa la octava generación de una saga de constructores de guitarras de un taller fundado en 1744 en la localidad conquense de Casasimarro, dedicándose casi tres siglos a la construcción de instrumentos de cuerda y obteniendo gran prestigio a nivel mundial: la Casa Real española le encargó una guitarra para el presidente de Guatemala y también para los duques de Luxemburgo; fue presidente del gremio de Artesanos de la Guitarra Española, Premio Fuera de Serie de Diseño e Innovación del diario El Mundo o Expansión‒diseñó un “ pentalaúd” para Richards‒…además de interpretar el Concierto de Aranjuez del Maestro Rodrigo‒ la obra más escuchada en el mundo entero tras el Himno a la Alegría, siguiendo estadísticas‒ junto a la Orquesta Filarmónica de Berlín.

Es decir, un lujo para la antigua Kalaikói o Gallaecia que nos trae el Museo Casa de la Troya y la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, “guardianes” de vestigios de un “trasiego” instrumental que procede del Egipto faraónico o Mesopotamia o… atravesando cordilleras, mares, océanos…e caminhando quizais dende Yerushalayim ata chegar as campás de Bastabales ou da Berenguela ou ás de San Román, que unhas vein e outras van y que siguen sonando frente a todo pronóstico como también lo hacen las guitarras, las mandolas, los laúdes, las zanfonhas… por el antiguo Camino del Romero, como Don Gaiferos de Mormaltán, que iba e iba e… quen sabe si alí chegará!. Pero eso sí; como el romero, sólo romero, pasar por toda una vez, una vez solo y ligero.