La IV Festa do Marisco toma el puerto de Curuxeiras hasta el domingo 5 de abril

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El muelle de Curuxeiras es uno de los escenarios clave en esta Semana Santa, albergando por cuarto año consecutivo la Festa do Marisco, desde este viernes y hasta el domingo 5 de abril, organizada por la Cofradía de Pescadores de Ferrol y que cuenta con la colaboración de la Autoridad Portuaria, Concello de Ferrol y Xunta de Galicia, además de patrocinadores.

El patrón mayor, Gustavo Chacartegui, daba la bienvenida a todos los presentes, agradeciendo el trabajo realizado por todos los integrantes de la Cofradía que han permitido un gran crecimiento de este evento en estos cuatro años “algo que no me creo ni yo.”

Una de las actividades importantes en esta IV Festa do Marisco será el Festival de Canto de Taberna. Paco, su portavoz, destacaba que durante los próximos días Ferrol será “o sitio da alegría”, al mismo tiempo que sorprendía al presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea y a su compañero Chente, nombrando a ambos como Taberneros de Honor 2026.

Era el propio homenajeado, el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea el siguiente en intervenir, agradeciendo este nombramiento por sorpresa de una tradición “que es una forma de recuperar lo que es Ferrol.” Le otorgaba el gran mérito de esta Festa do Marisco al patrón mayor de la Cofradía “que se le ocurrió hacer esto tras ser elegido en 2023«, ayudando a que estos días de la Semana Santa “Ferrol sea más grande de lo que es”, y, por parte de la Autoridad Portuaria “todo lo que podamos revitalizar lo volvemos siempre a hacer”, como en otras festividades en las que colaboran como el Carmen o la Parrocheira.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacaba el futuro que tiene esta Festa do Marisco, el cual merece tener un “espazo propio”, poniendo en valor el trabajo de todas las administraciones y entidades que lo han hecho posible que permiten potenciar la calidad del marisco “dentro e fora de Galicia” en una fiesta que “saca o mellor de todo o noso mar” y para Ferrol esto supone un “impulso da economía local” en el aspecto marítimo pesquero, en el marisqueo, en la hostelería y en los taberneros.

Por su parte, el alcalde José Manuel Rey Varela quería poner en valor que una buena fiesta tenía que tener una buena taberna “e é o que temos aquí” en esta Festa do Marisco, la cual está realizada con “ilusión e orgullo” con una previsión de asistencia de miles de personas en estos días de Semana Santa “que é a mellor de España e imos a ter moi bo tempo” que se complementará con una “gran gastronomía e aquí temos o mellor marisco”, además de un programa de actividades “de gran calidade” hasta el próximo domingo 5 de abril.

Posteriormente, las autoridades visitaron todos los stands situados en todo el muelle de Curuxeiras, pudiendo probar de primera mano los productos, como además la conselleira do Mar quiso ponerse por unos minutos detrás de la barra cortando pulpo y sirviéndoselo al resto de autoridades.