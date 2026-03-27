Eventos para este sábado, día 28 de marzo, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.–«El futuro de nuestro planeta está en nuestras manos. Cuidémoslo juntos.».

Quedan 278 días para finalizar el año.

A las 20.30 (hora peninsular), las luces se apagarán por completo para participar de “La Hora del Planeta”, sesenta minutos que llaman a la reflexión sobre la crisis climática. En Ferrol se apagarán las luces de la Plaza de Armas

Vigo: Día de la Reconquista.

Celebración del Hanami: tradición japonesa de concurrir a los parques a admirar la belleza de los cerezos en flor

–La Iglesia celebra la festividad de Santa Gundelina, Santos Cástor, Alejandro, Doroteo y Juana María.

–Todos los que han nacido el día 28 de marzo tienen el signo del zodiaco Aries.

TAL DÍA COMO HOY

(1844) La reina Isabel II crea por Real Decreto el cuerpo de la Guardia Civil.

(1895)-Nació Ángela Ruiz Robles, (Villamanín, León, 28 de marzo de 1895-Ferrol, 27 de octubre de 1975) fue una maestra, escritora e inventora española. Fue la inventora de una enciclopedia mecánica que bien podría considerarse como el primer libro electrónico de la historia. Está enterrada en el cementerio de San Salvador de Serantes.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE SÁBADO

Para este sábado se espera en Ferrol un día mayormente nublado con temperaturas entre los 9°C y 12°C.



Estado del cielo: Predominarán las nubes durante todo el día, con periodos de claros hacia la noche.

Precipitaciones: Hay una probabilidad baja (20%) de lluvias ligeras, especialmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Viento: Soplará del noreste con rachas de hasta 27 km/h (17 mph), lo que aumentará la sensación de frescor.

Estado de la mar

El estado del mar en la zona de Ferrol (desde Estaca de Bares hasta Cabo Prior) se caracterizará por una evolución de calma a cierta agitación hacia el final del día debido al viento del noreste.

Estado de la superficie: Se espera mar rizado por la mañana, evolucionando a marejada por la tarde y noche.

Oleaje: Mar de fondo del noroeste con una altura significativa que oscilará entre 1.5 y 2.5 metros en zonas abiertas de la costa.

Viento en el mar: Variable por la mañana (fuerza 1-2), arreciando a noreste fuerza 2 a 4 por la tarde, y alcanzando fuerza 3 a 5 durante la noche

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

SEMANA SANTA FERROLANA

Cofradía de la Soledad

–Tras una Eucaristía a las 11.00 horas en la concatedral de San Julián se celebrará el Solemne Traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte desde la concatedral hasta la capilla de la Orden Tercera.

El recorrido irá por las calles Iglesia, Sánchez Barcáiztegui y Real, hasta llegar a la capilla terciaria.

–A las 19.00 horas, en la Capilla Orden Tercera, homenaje a José Manuel Evia Gende que será nombrado Hermano Mayor Honorario de la Cofradía.

Cofradía de las Angustias

A las 12:00, la Cofradía de las Angustias realizará su ofrenda floral a Nuestra Señora de los Cautivos, en el marco de su solemne besamanos.

A las 11:45 en la capilla de la Merced (calle María) los cofrades acudirán con la medalla de la Cofradía, para presentarse unidos ante la Santísima Virgen.

Será un momento de oración, de recogimiento y de fraternidad junto a los cofrades de la Merced, con quienes comparten fe y devoción como verdaderas Cofradías hermanas.

Cofradía de la Merced

Nuestra Señora de los Cautivos estará dispuesta en Solemne Besamanos para que todo aquel devoto o devota que lo desee pueda acercarse a estar junto a Ella.

El horario será de 11:00 a 13:00 horas en la Capilla de la Merced (calle María)

SEMANA SANTA EN LA ZONA NORTE

En Pontedeume

–A las 19.30 horas se procederá a la lectura del pregón de la Semana Santa, en la parroquial,acto seguido tendrá lugar el concierto de la Banda de la Escuela de Música Charamela.

En Ortigueira

— A las 19.30 horas tendrá lugar el concierto de Marchas de Semana Santa en gaita.

EN EL CONCELLO DE FERROL

–19.00h.- La edil de Turismo, Maica García, asiste al homenaje a José Manuel Evia Gende que será nombrado Hermano Mayor Honorario de la Cofradía de la Soledad. (Capilla Orden Tercera).

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ortigueira

–10,30 h.-La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, informará de una nueva actuación de mejora de la movilidad y de la seguridad viaria en la estrada AC-862, a su paso por el municipio ( En la Avenida da Penela).

–11,00 h.-El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, inaugura el ‘Sendeiro de Devesos’.

EN LO CULTURAL

En Narón

–Festival Singular en el Pazo da Cultura, a las 20.00 horas Mariña Lestón podrán en escena la obra «Costa da Morte, cartografía dun naufraxio».

— El programa del 8-M concluirá a las 11.00 horas en el CCS de A Solaina con una conferencia centrada en la interseccionalidad titulada «Muller e discapacidade».

En As Pontes

El Auditorio Cine Alovi acoge la celebración de una nueva edición de la Mostra Teatro Amador. Los asistentes podrán disfrutar de varias representaciones de teatro que tendrán lugar en horario de tarde-noche; a las 20.00 horas.

Hoy sábado, se ofrece «Unha obra para o pobo» (A.C. O Bicho da Barra – Ortigueira). Público: Todos los públicos (TP).

En Pontedeume

–Ciclo de teatro, hoy «A mala estrela» de Opaí Teatro (Ferrol)

En San Sadurniño

–Finaliza el mes dedicado al 8 M con un taller introductorio de cerámica con Carme Romero en el Local Social de Lamas

EN LO DEPORTIVO

En Mérida

-A las 18.30 horas en el Estadio Romano de Mérida encuentro entre el AD Mérida y el Racing de Ferrol.

En Narón

–La Asociación Cabaleiros de Narón celebrará la segunda edición de su Ruta Cabalar. Será una jornada dedicada al mundo ecuestre, la convivencia y la gastronomía local.

La jornada comenzará en el Polideportivo de Castro a las 09:00h con la recepción de los participantes y café de bienvenida. A las 10:00h dará inicio la salida oficial de la ruta, a medio camino se hará un parada técnica para disfrutar de unos aperitivos y a las 14:30h, comida popular en el Polideportivo de Castro.

En As Somozas

-Evento motorizado que combina el turismo local con la pasión por la conducción, formando parte del Open Rutas Turísticas Ferrolterra, organizado por Escudería As Somozas con la colaboración del Concello de As Somozas.

La II Ruta Turística se celebra hoy sábado, 28 de Marzo, y su programa comenzará a las 15.00 horas con la entrega de dorsales en la Cervecería O Carballo. A las 16.00 horas dará inicio la ruta propiamente dicha.

La inscripción tiene un coste de 70 € por coche (incluye 2 personas) y cuenta con una cena de fin de ruta.

FIESTA DEL MARISCO EN FERROL

El puerto ferrolano acoge la celebración de la cuarta edición de la Festa do Marisco hasta el domingo 5 de Abril.

Los asistentes podrán degustar marisco de la ría como almeja fina, almeja rubia, almeja japónica, navajas, vieiras, percebes, mejillones…en una carpa instalada para la ocasión en el Porto de Curuxeiras.

Las jornadas estarán amenizadas con música, cantos de taberna, shoocooking, exhibiciones y danza.

RONDALLAS EN MUGARDOS

El plato fuerte llega este sábado día 28, 28 con el XXIV Certamen de Rondallas. A las 17:00 horas dará comienzo la concentración de todas las rondallas en el muelle y comienza el desfile musical hacia el Casino Mugardés a las 17:30 horas. A las 18:30 horas dará comienzo las actuaciones en el escenario del Casino Mugardés, bajo la conducción de la presentadora Anabel Bello Platas, el público podrá disfrutar del talento de ocho agrupaciones que actuarán en el siguiente orden: Sonidos del Alba-Lucero del Alba-Bohemios-Añoranzas-Club de Campo-aresana Os Trovadores-Só Elas- Mugardesa

EXPOSICIONES

–En la Sede Afundación Ferrol exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

–Exponav acoge una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart. . Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta mañana, día 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza una nueva visita guiada gratuita este mes, que tendrán lugar el sábado, día 28 de marzo, a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá», organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Finaliza este domingo, día 22.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge, hasta el próximo 17 de abril, la muestra “HeART of Gaza”, una iniciativa expositiva que nació como un simple intercambio de dibujos por WhatsApp entre el artista palestino Mohammed Timraz y la irlandesa Féile Butler y que finalizó por convertirse en el mayor testimonio del sufrimiento que viven los niños y niñas palestinos en Gaza.

Podrá visitarse de lunes a viernes, de 09:00 la 21:00 horas. Aquellos centros educativos interesados en concertar una visita guiada podrán hacerlo enviando un correo electrónico a ferrolconpalestina@gmail.com o llamando al 665 024 469.

–En el Ateneo Ferrolán “Rompendo nasas”, la nueva exposición de collage de Miriam Al Fakhouri Gómez.

–En la Casa da Cultura de Valdoviño muestra Bastión de la mente, del artista Daniel Mouriz. La exposición reúne obras de tendencia expresionista y surrealista abstracta creadas con diversos materiales. Se podrá visitar hasta el 7 de abril en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y los fines de semana de 16.00 a 20.00 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.

–La cafetería Ritual de Narón acoge la exposición de fotografía Orixe, obra del fotógrafo y videógrafo gallego Juanpa Ameneiros. En esta muestra explora paisajes, instantes y emociones a través de una mirada íntima y reflexiva.