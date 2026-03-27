El concello conmemoró el 26 aniversario de la muerte del pintor Segura Torrella

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió el acto conmemorativo del 26 aniversario de la muerte de Ricardo Torrella Segura que se celebró en el pazo municipal, a lo que asistieron la hija del pintor, Helena Segura Torrella, el presidente de la AVV Ensanche A, Rafael Leira, y el profesor de arte Suso Basterrechea, que ejerció como conferenciante. Asimismo , el salón de recepciones contó con la presencia y participación de un grupo de estudiantes del IES Concepción Arenal.

El acto, presentado por la jefa de protocolo del concello, Leonor Bermejo Fanjul, se inició con la interpretación de la pieza musical «Adagio en sol menor» de Albinoni a cargo del trío de la Banda Ferrolá de Música compuesto por Valeria González Moreira (flauta), Ana Suárez Franco (saxofón), y Alma Sarasola Pontón (trompa).

Intervinieron el concejal de cultura, José A. Ponte Far, quien se refirió a la importancia de este acto en recuerdo a una figura de la cultura, especialmente en el arte de la pintura como fue Ricardo Segura Torrella Por su parte el profesor de arte del IES «Concepción Arenal» y ex concejal de cultura, Jesús Basterrechea López pronunció tambièn una pequeña conferencia sobre el recordado pintor y su importancia en el mundo cultural, «una destacada figura más allá de las fronteras de la ciudad».

No faltaron las intervenciones de alumnos del IES «Concepción Arenal», Olivia Cabezas Méndez y Carla Gutiérrez Porto, que expusieron su opinión sobre la repercusión del arte en la sociedad, y tras ellas, de nuevo una interpretaciòn del trío de la Banda Ferrolá de Música, ofrecieron «Aria de la Suite Orquestal número 3″ de Bach.

Para finalizar el turno de intervenciones, tomó la palabra el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela quien destacó la figura del pintor ferrolano, “uno de los grandes pintores gallegos del siglo XX que vivió entregado a la creación artística”. “Pasaron 26 años ya desde que nos dejó, pero Ferrol no lo olvida, por su legado y por su contribución a poner nuestra ciudad en el mapa”, añadió el regidor.

“Poner en valor nuestro legado es el primer paso para construir el presente y el futuro”, aseguró Rey Varela, «por ello la exposición «Nacida é fráxil» conmemorativa del cuarto de siglo del fallecimiento del pintor recaló en la Casa de Galicia en Madrid y en el centro cultural Torrente Ballester, donde registró cifras récord con más de 3.000 visitantes».

El alcalde agradeció al conferenciante y al alumnado su participación y finalizó deseando que el legado de Segura Torrella perdure en el tiempo y sea transmitido a las generaciones que vienen.

Terminó el acto con una última interpretaciòn musical, «Pavane OP.50″ de Gabriel Fauré.