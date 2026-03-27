El obispo de la diócesis bendijo este Viernes de Dolores la imagen del Cristo del Desenclavo, en la concatedral de San Julián

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La Hermandad del Santo Entierro presentó en la tarde de este viernes de Dolores en la concatedral de San Julián su nueva imagen del Cristo del Desenclavo

A esa hora el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos, bendijo la nueva imagen, obra del escultor sevillano Fernando Aguado, que es una réplica en cuanto a sus dimensiones de la anterior, muy antigua y ya muy deteriorada para seguir utilizándola en el acto del Desenclavo que se celebra en la tarde del Viernes Santo, ante del acto litúrgico y posterior procesiòn del Santo Entierro.

Asistió al acto el alcalde de la ciudad José Manuel Rey Varela, acompañado por el hermano mayor de la Hermandad, Antonio Sixto García, así como del presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana, Fernando Iguacel; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el comandante del Tercio Norte de la Infantería de Marina, coronel Antonio Palmero Romero; el almirante (r) Ignacio Frutos Ruiz; el Tte. coronel ayudante del Comandante de la Fuerza de Protecciòn de la Armada, Joaquín Gen; así como un buen grupo de miembros de la Hermandad y fieles.

Tras la bendición el alcalde y demás asistentes pasaron ante la imagen del Cristo.

La hermandad encargó inicialmente a la empresa sevillana Art3D el escaneo de la imagen original, para realizar una réplica en madera de cedro.

La Hermandad del Santo Entierro recuperó en 2022 la ceremonia del Desenclavo, de origen medieval y cuya última noticia documentada databa de 1912. En la celebración de esta función, también, la cofradía de San Julián es heredera de la antigua de las Benditas Ánimas del Purgatorio. Originalmente, el antiguo Cristo del Desenclavo era introducido en la urna para la procesión del Santo Entierro, si bien a partir del año 1892, cuando llegaron el nuevo Cristo Yacente de Manuel Corgo y la urna de Urbano Anido, se empleó exclusivamente para representar el Descendimiento de la Cruz.