La Banda Virgen del Carmen ofrece este sábado un concierto en Odeón, como antesala a la Semana Santa Ferrolana

27 marzo, 2026 Dejar un comentario 59 Vistas

Los tambores y las cornetas sonarán este sábado en el Centro Comercial Odeón, en Narón, de la mano de la Banda Virgen del Carmen, que ofrece un concierto a las 18:00 horas en la plaza de Eventos y será la antesala de los días grandes de Pasión.

Está prevista la participación de aproximadamente 50 músicos, que interpretarán un repertorio de marchas de Semana Santa en el que destacarán marchas como Entrando en Jerusalén, En vos confío, Caminando van por tientos, Mi Cristo de Bronce y Corazón de San Juan.

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