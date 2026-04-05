Con la procesión del Resucitado finalizaron en Ferrol los actos y desfiles procesionales de la Semana Santa 2026

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Las tres cofradías hermanadas de la Semana Santa de Ferrol, Merced, Soledad y las Angustias, celebraron conjuntamente en la plaza de Armas, lo hacen desde el año 2004, el Gozoso Encuentro y la Procesión de la Resurrección, con la que culminan los actos de la Semana Santa Ferrolana.

Se cumplen veinte años del Gozoso Encuentro y la Procesión de la Resurrección que instituyeron en 2006 las tres cofradías anteriormente se celebraba este acto en la plaza de la Constitución.

En la zona frontal al Palacio Municipal También este año, la Asociación de Alfombristas de Corpus Christi de Ponteareas estuvieron en Ferrol este día para elaborar una alfombra floral de unos 50 metros cuadrados en la plaza de Armas,ante el Palacio Municipal, donde se celebró el Gozoso Encuentro. Cabe señalar que la entidad se afanó por realizarla el pasado año, pese a las malas condiciones meteorológicas que obligaron a suspender la procesión. Un total de 21 personas acudieron para realizar este trabajo el domingo.

A los pies de la alfombra se leía «Ponteareas a Ferrol»

Cada una de las hermandades puso en marcha un desfile, con las imágenes de María Magdalena, María Santísima de la Luz y Jesús Resucitado, que se encontraron en la plaza de Armas y allí se celebró el Gozoso Encuentro, en el que tomó la palabra el obispo de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.

Y como es habitual al terminar el acto, en el que sonó el Himno de la Alegría, la mayoría de los cofrades se quitaron el capuz en señal de alegría para empezar la Procesión de la Resurrección ya todos juntos y a cara descubierta.

La procesión de María Magdalena al encuentro con Jesús Resucitado salió a las 11.45 h. de la capilla de la Merced. Con recorrido final en la plaza de Armas, desfiló por las calles Arce, Real y Tierra, con la imagen propiedad de la Soledad y obra de Juan José Negrí. La parte musical estuvo a cargo de Acotaga.

Mientras que la procesión de Jesús Resucitado al encuentro con su Madre, de la Cofradía de la Soledad. inició su desfile a las 12.00 h, partiendo de la concatedral de San Julián. La agrupación musical del Santísimo Cristo de la Buena Muerte acompañó a esta comitiva, con un recorrido por las calles de Sánchez Barcaiztegui, Magdalena, y Tierra.

Por último la procesión de la Virgen de la Luz al encuentro con su Hijo, de la Cofradía de las Angustias salió del Santuario a las 12.00h. dirigiéndose por el Paseo de Pablo Iglesias, Carmen, Real y Rubalcava a la plaza de Armas. La parte musical estuvo a cargo de la Banda de las Angustias.

Sobre la una de la tarde tuvo lugar el Gozoso Encuentro en la plaza de Armas. Un buen número de personas presenciaron el acto en el que se dieron cita los tres desfiles procesionales.

Ya en la plaza los portadores acercaron las tres imágenes y se celebró el Encuentro, entre aplausos de los asistentes.

El obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos, pronunciò unas palabras con felicidades «a todos los que habéis hecho posible una Semana Santa muy especial, a los hermanos cofrades, a los portadores, a todos los que habéis participado». «Cristo Vive». Destacó las palabras de «esperanza, caridad, alegría y gozo» y terminó con un «felices pascuas, enhorabuena a todos y nos vemos este Lunes de Pascua en Chamorro», indicando a los cofrades que «ahora ya podéis descubriros, podéis retirar los capuces«.

En la presidencia figuraban además del obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos. el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela a los que acompañaban la secretaria del Partido Popular de Galicia, Paula Prado del Río; el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades, Fernando Iguacel Selle; las ediles del Partido Popular, María del Carmen Pieltain Fernández, Elvira.Miramontes Mas, Rosa Martínez Beceiro, y Patricia Cons Formoso , así como representantes de las tres cofradías

Y tras un nuevo «al cielo» con los tronos la Agrupaciòn Musical Agarimo interpretó el Himno de la Alegría.

Procesión de la Resurrección y canto a la Virgen de la Luz

Terminado el Gozoso Encuentro comenzó la Procesión de la Resurrección, en esta ocasión con un recorrido por Tierra, Real y Sánchez Barcaiztegui hasta el atrio de la concatedral de San Julián.

Allí se depositaron los pasos del Resucitado y la Magdalena mientras que el de la Virgen de la Luz quedó en la calle de la Iglesia.

La agrupación musical del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la Rondalla Añoranzas interpretaron, ante la imagen de la Virgen «una madre no se cansa de esperar».(Cuántas veces siendo niño te recé/ Con mis besos, te decía que te amaba/ Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de Ti/ Por caminos que se alejan, me perdí/ Por caminos que se alejan, me perdí/. Y hoy he vuelto, madre, a recordar/ Cuántas cosas dije ante tu altar/ Y al rezarte puedo comprender/ Que una madre no se cansa de esperar/ Que una madre no se cansa de esperar)

Al final la imagen de la Virgen de la Luz fue trasladada procesionalmente por la calle de la Iglesia, Cantón de Molíns y Paseo de Pablo Iglesias hasta el santuario de las Angustias.