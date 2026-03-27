Numerosos ferrolanos acudieron al acto del septenario y procesión en honor a la Virgen de los Dolores

28 marzo, 2026 Dejar un comentario 149 Vistas

En este Viernes de Dolores, 27 de marzo, un año más se celebró el tradicional acto, fin del septenario, en honor a una de las imágenes más veneradas en Ferrol, la de la Dolorosa, que desde el pasado año volvió a  su sede en la iglesia que lleva su nombre en la plaza de Amboage.

Desde el pasado día 21 se venía  celebrando en la iglesia de los Dolores un solemne septenario, a las 19.00 horas, organizado por la Venerable y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores en honor a su titular

Hoy era el «Dia de la Dolorosa» y una vez más el templo volvió a llenarse de fieles para asistir al acto en honor a Nuestra Señora.

Allí estaban los cofrades, el pueblo en general,  y se pudo ver a la edil del Partido Popular, en representación del concello, Patricia María Cons Formoso; a la senadora popular Verónica Casal Míguez; al presidente de la cofradía, José Ángel Vázquez Freire; y el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades , Fernando Iguacel Selle, entre otras muchas representaciones de la vida social, cultural y religiosa de la ciudad..

Presidió la Eucaristía el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos.

La parte musical estuvo a cargo del coro Diapasón, bajo la dirección de Juan Brage.

Fot. Carlos Cruz

Como remate del acto se celebró una procesión con un breve recorrido, por Méndez Núñez, María, Arce, Real y Méndez Núñez con retirada en el templo. Muchos fieles acompañaron a la imagen.

Fot. Carlos Cruz

La parte musical estuvo a cargo de la «capilla musical de «ACOTAGA».

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