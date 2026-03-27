Numerosos ferrolanos acudieron al acto del septenario y procesión en honor a la Virgen de los Dolores

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En este Viernes de Dolores, 27 de marzo, un año más se celebró el tradicional acto, fin del septenario, en honor a una de las imágenes más veneradas en Ferrol, la de la Dolorosa, que desde el pasado año volvió a su sede en la iglesia que lleva su nombre en la plaza de Amboage.

Desde el pasado día 21 se venía celebrando en la iglesia de los Dolores un solemne septenario, a las 19.00 horas, organizado por la Venerable y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores en honor a su titular

Hoy era el «Dia de la Dolorosa» y una vez más el templo volvió a llenarse de fieles para asistir al acto en honor a Nuestra Señora.

Allí estaban los cofrades, el pueblo en general, y se pudo ver a la edil del Partido Popular, en representación del concello, Patricia María Cons Formoso; a la senadora popular Verónica Casal Míguez; al presidente de la cofradía, José Ángel Vázquez Freire; y el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades , Fernando Iguacel Selle, entre otras muchas representaciones de la vida social, cultural y religiosa de la ciudad..

Presidió la Eucaristía el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos.

La parte musical estuvo a cargo del coro Diapasón, bajo la dirección de Juan Brage.

Como remate del acto se celebró una procesión con un breve recorrido, por Méndez Núñez, María, Arce, Real y Méndez Núñez con retirada en el templo. Muchos fieles acompañaron a la imagen.

La parte musical estuvo a cargo de la «capilla musical de «ACOTAGA».