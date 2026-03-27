Este sábado, duelo directo para el Racing en Mérida

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M.V.- Los de Guillermo Fernández Romo visitan a la AD Mérida este sábado a las 18:30 en el Estadio Romano José Fouto (Canal Líneal Primera Federación), en un encuentro entre dos equipos que luchan por entrar en los puestos de play off de ascenso. El árbitro designado para este importante partido de la jornada 30 en la Primera Federación es el malacitano José María Aranda.

Pascu, con problemas físicos, baja para este encuentro

El atacante de los verdes, que no está atravesando su mejor momento de la temporada, siendo suplente en los últimos encuentros, era la única duda de Romo para este encuentro y no ha sido convocado, mientras que Zalaya cumple su penúltimo partido de su sanción de 6 encuentros. El resto de jugadores estará a disposición del técnico racinguista para un nuevo partido vital.

Quedan 9 jornadas para el final y el Racing desaprovechó semana tras semana la oportunidad que le dieron sus rivales por meterse en las plazas de play-off de ascenso, incluso ocupando el tercer puesto. Los últimos empates ante el Ourense y el Barakaldo dejaron muy descontenta a la parroquia racinguista, que ve cómo el equipo instalado en el décimo lugar de la tabla no acaba de estar a la altura de las ilusiones y obligaciones esperadas a principio de curso.

Cuenta atrás, por lo tanto, para los de Ferrolterra, obligados a realizar un tramo final de temporada casi perfecto para poder optar en el mes de junio al ascenso a la Segunda División.

El rival

La AD Mérida ocupa actualmente la 11.ª posición con un punto menos que el Racing. Los de Fran Beltrán, que empataron en su visita a Ferrol en la primera vuelta, partían al igual que los racinguistas con el objetivo de luchar por las primeras plazas desde el comienzo de temporada.

El conjunto romano perdió en el mercado de invierno a su gran goleador, el delantero Álvaro García. Pese a ello, en las últimas cinco jornadas solamente cayeron derrotados en una ocasión, acumulando también tres empates y una victoria. En la pasada jornada, consiguieron un meritorio empate en la visita a uno de los equipos situados en puestos de play off, el Athletic Club «B», en un partido jugado en Lezama. El defensa central, Luís Pareja, el habilidoso extremo, Chiqui, y los centrocampistas Martín Solar y Raúl Beneit son las bazas más peligrosas de un conjunto romano que lleva mucho peligro en las acciones a balón parado.

Se espera, además, un gran ambiente en el Romano José Fouto para un encuentro que el propio técnico de la AD Mérida, Fran Beltrán, calificó como «un partido de 6 puntos».