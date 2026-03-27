El PSOE de Ferrol denuncia el retraso en las obras de los pabellones deportivos escolares

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El estado de las pistas polideportivas de los colegios públicos preocupa en el PSOE de Ferrol, como manifestaba este viernes la concejala Montse Dopico, denunciando la “falta de implicación” del gobierno local para reclamar que la Xunta de Galicia cumpla con sus obligaciones en materia educativa.

El plazo de ejecución de las obras era de septiembre a diciembre de 2025 y la concejala no entendía que, a punto de llegar a la Semana Santa, en la conclusión del segundo trimestre estén sin finalizar las obras en los pabellones deportivos del CEIP Pazos o del Juan de Lángara.

La respuesta que reciben por parte de la concejala de Educación, Patricia Cons, en las respectivas comisiones son los retrasos producidos por las condiciones meteorológicas adversas de estos últimos meses, calificando la socialista esto como “unha escusa.”

A esto se suman despropósitos como lo sucedido en la pista del CEIP Ponzos, donde al pintar por encima de las líneas existentes “é imposible saber cales son as boas de referencia.”

Más solicitudes a nivel educativo

En otro orden de temas, también quería destacar lo que sucede con el ascensor del CEIP de Pazos, en donde hace dos años fue instalado un ascensor para dar servicio al alumnado con movilidad reducida “aínda que non entrou en funcionamento por carecer das licencias pertinentes”, mientras que el CEIP de Esteiro aún está a la espera de la instalación de un ascensor para solucionar problemas como el dar acceso al comedor situado en el primer piso.

En el CEIP de Ponzos lleva desde el mes de octubre reclamando un PT permanente, en los que los niños y niñas puedan solicitar de atención contínua y personalizada, con informes favorables de la Xunta de Galicia “pero sen dar respostas” a este problema.

Para todo ello, la concejala socialista le solicita al alcalde José Manuel Rey Varela que se preocupe “por eses novos veciños e veciñás teñan garantidos o seus dereitos” de una educación pública de calidad y gratuita recogidos en la Constitución “e deixar de festexar como propios avances dun Ferrol froito da erdanza das corporacións anteriores.”