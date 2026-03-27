La CIG se moviliza en varias ciudades para reclamar condiciones dignas para trabajadores del sector de grandes almacenes

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Decenas de personas se han movilizado este viernes en varias ciudades de Galicia, convocadas por la CIG, para reclamar condiciones dignas y el fin de la sobrecarga de trabajo para el personal del sector de grandes almacenes.

Así, se han llevado a cabo concentraciones delante de establecimientos en Vigo, Santiago, Vilagarcía, Lugo, A Coruña y Ferrol, como preludio a la jornada de huelga convocada para el Jueves Santo.

El sindicato nacionalista ha denunciado que las grandes empresas «continúan aplicando modelos organizativos que precarizan las condiciones de las personas trabajadoras», provocando «más presión y ritmos de trabajo cada vez más elevados». Además, han añadido, se trata de un sector «altamente feminizado» y con un elevado porcentaje de contratos a tiempo parcial, lo que hace muy difícil la conciliación, a lo que se suma el trabajo en domingos y festivos autorizados por la Xunta.

En este contexto, ha insistido la CIG, «los salarios apenas superaron el SMI y (las empresas) no reconocen ni la responsabilidad ni la carga real de trabajo, mientras siguen obteniendo beneficios multimillonarios año tras año».

Según la CIG, este deterioro laboral y salarial es «consecuencia directa de la mesa de negociación que se desarrolla en Madrid», donde los grandes sindicatos «actúan como cómplices necesarios» al firmar el convenio estatal que perpetúa esas condiciones de trabajo.

La central reclama, como «medidas urgentes«, el aumento de plantillas, turnos estables que permitan la conciliación y el descanso, salarios justos con pluses que retribuyan la responsabilidad o la disponibilidad, voluntariedad del trabajo en domingos y festivos, o un acuerdo marco gallego del Comercio que incluya la creación de una mesa de negociación.