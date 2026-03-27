Rey Varela y José Tomé valoran con la AVV de Caranza el trabajo realizado en el plan de barrios

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En los últimos días, las cuadrillas municipales intensificaron su trabajo en el barrio de Caranza con motivo del plan de barrios. Estas actuaciones fueron analizadas este viernes por parte del alcalde José Manuel Rey Varela y el concejal de Servicios, José Tomé, junto con la asociación vecinal presidida por Mapi Rodríguez Venancio.

Se realizó el segado, recorte de arbustos y limpieza de zonas verdes en 41.000 metros cuadrados, se procedió al desbroce de más de 22.100 metros lineales, a los que se suman otros 1.200 metros cuadrados en la zona de la calle Cuco Ruíz de Cortázar y en la zona del mercado municipal; como también se procedió a la limpieza de 14 sumideros y 207 contenedores y a la retirada de enseres incontrolados.

El servicio de mantenimiento eléctrico ejecutó 78 actuaciones de mantenimiento correctivo y preventivo, arreglando averías o solventar incidencias.

Repaso de las principales actuaciones en el barrio

Esta reunión también servía para informar del estado actual de las grandes actuaciones que se están realizando en el barrio o se van a desarrollar próximamente, como son las actuales obras de conservación y mantenimiento de la envolvente del centro cívico, iniciadas hace un mes; además de la remodelación de los dos campos de fútbol 8 para transformarlos en un único campo de fútbol 11, reconvertible en dos de fútbol 8, el cual incluirá todo el equipamiento previsto para esta instalación, con la novedad de la construcción de una grada descubierta de siete niveles.

En fase de licitación están las obras de la Casa do Deporte y las de accesibilidad en las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española, mientras que en esta fase entrará en unas semanas la última fase de ‘Abrir Ferrol ao mar’.

Estas inversiones y actuaciones en el barrio “amosan o noso compromiso con Caranza, o barrio máis populoso da cidade”, afirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela. Por su parte, la presidenta de la asociación vecinal, Mapi Rodríguez Venancio, destacaba la “intervención intensa” de este plan de barrios, poniendo en valor los trabajos de pintado de los pasos de peatones “que non se facían desde hai moitos anos.”