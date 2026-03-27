Ferrol renueva su colaboración con la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa

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A escasas horas de empezar los actos de la Semana Santa en la ciudad, el Concello de Ferrol y la Junta General de Cofradías y Hermandades han firmado este viernes el convenio de colaboración, por medio del alcalde José Manuel Rey Varela y su presidente Fernando Iguacel, contando con la presencia de la concejala de Turismo, Maica García. Este convenio cuenta una dotación económica de 55.000 euros para sufragar la organización y promoción de esta celebración, con un incremento de 5.000 euros respecto al año pasado.

Esta firma “ratifica o compromiso da administración local coa Semana Snata Ferrolá”, reconocía el alcalde, en unos días previos en los que la ciudad “está preparada para vivir a súa semana máis grande”, la cual es especial para todos los ferrolanos y miles de visitantes que están empezando a llegar a Ferrol.

Este incremento de la dotación económica era agradecido por parte del presidente Fernando Iguacel, en una medida “acertada” y ahora solo queda vivir esta Semana Santa “do xeito máis intenso posible, partindo que é un feito relixioso pero tamén un impulso turístico e económico.”