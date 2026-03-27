Ferrol presenta su programación cultural para este próximo cuatrimestre

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Humor, teatro, magia, música, danza y ópera serán las protagonistas de la programación cultural del Concello de Ferrol en este próximo cuatrimestre, la cual era presentada este viernes por parte del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far.

En el apartado humorístico destaca ‘A Penúltima’ del conocido actor gallego Carlos Blanco, que actuará en el Teatro Jofre el 19 de abril, a las 19:00 horas.

Este emblemático recinto también acogerá las representaciones teatrales ‘O Dragón de Ouro’ el 11 de abril, a las 20:30 horas, ‘Mejor no decirlo’, protagonizada por Imanol Arias y María Barranco; el 18 de abril, a las 20:30 horas, ‘Asesinato en el Orient Express’, el 30 de mayo, a las 20:30 horas y ‘Reconversión’ basado en la reconversión del sector naval en la ría de Vigo, el 13 de junio, a las 20:30 horas.

A nivel musical, ya eran conocidas las actuaciones de Luisa Sobral, el 25 de abril, a las 20:30 horas, como el concierto de La Habitación Roja, celebrando su 30 aniversario, el 23 de mayo, a las 20:30 horas, Les Greene, el 5 de junio y Rufus Wainwright, el 4 de julio.

En el marco de las Letras Galegas 2026, el grupo ferrolano Lenda Ártabra ofrecerá un concierto gratuito el 17 de mayo, a las 19:30 horas y, por su parte, Andrés Suárez regresará a su ciudad natal el 29 de mayo para presentar su nuevo trabajo ‘Lúa’.

En el ámbito familiar, la gran cita será el 6 de junio, a las 17:30 horas, en el Auditorio de Ferrol con ‘Nada es lo que parece’ del Mago Invisible, Dakris, Premio Nacional de Magia, mientras que la danza también tendrá su espacio con ‘Transeúnte’, el 15 de mayo.