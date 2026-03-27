Sábado de derbi gallego para el Valdetires Ferrol en Vilalba

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Tras una semana de parón forzoso, regresa la competición para el Valdetires Ferrol, visitando al Grupo Forma-T Vilalba, en la 25ª jornada de la Segunda División, en un partido que se disputará el sábado, a las 18:00 horas, en el Pabellón Municipal de Vilalba.,

Se verán las caras ante un equipo “que estaba llamado a estar en zona de playoff”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía, con un Grupo Forma-T Vilalba actualmente en el sexto puesto de la tabla, con 39 puntos y ya bastante lejos del cuarto puesto, en una situación parecida a la de las ferrolanas, séptimas, con 36 puntos y un partido menos, “combinando ambos equipos buenos partidos y otros no tan buenos”, aunque las vilalbesas tendrán el hándicap de no contar con su portera habitual, la internacional sub-19 y sub-21, Albita, tras ser expulsada en el último partido, que puede ser substituida por una segunda portera, la del filial “o incluso una jugadora que de pequeña lo hacía de portera y ya utilizaron esa opción en esta temporada.”

Quitando esta incógnita de la portería, las ferrolanas conocen su patrón de juego a la hora de elaborar, siendo un equipo “muy agresivo, sobre todo, en los primeros instantes”, usando una defensa alta “apretando bastante”, esperando poder contrarrestarlo sobre la pista, a pesar de contar con la baja importante de Ana López.

Las ferrolanas quieren quitarse la espinita de lo sucedido en el partido de la primera vuelta en Esteiro, con una dolorosísima derrota por 0-8 “y devolvérselo en su casa”, con la motivación de conseguir los tres puntos “para traerlos de vuelta a Ferrol.”

El Segosala recibe la cautelar del TAD a su suspensión

Este viernes también se conocía la noticia de la concesión de la cautelar al Segosala por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por la suspensión hasta nuevo aviso de sus partidos por parte de la RFEF, en un proceso judicial en el que están siendo defendidos por la abogada y jugadora del Valdetires Ferrol, Paula Alonso.

El Valdetires Ferrol está ahora a la espera de notificación por parte del organismo federativo para poder conocer la fecha límite que tienen para poder disputar este partido aplazado.