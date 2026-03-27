El Ayuntamiento impulsó acciones formativas adaptadas a las distintas edades para fomentar la igualdad real.

Neda acaba de finalizar las acciones educativas incluidas en la programación especial del 8M. El Ayuntamiento ha promovido talleres sobre estereotipos en las escuelas públicas locales y una actividad de escape room en el instituto centrada en la violencia de género en parejas jóvenes. Con estrategias de formación adaptadas a cada público, las diferentes actividades enfatizaron la necesidad de avanzar hacia una igualdad real en la localidad.

Los alumnos de tercer y cuarto grado del CEIP Maciñeira participaron en el taller sobre estereotipos de género, una actividad que se realizó hace unos días en el CEIP San Isidro. En ella a través de diferentes dinámicas, los niños identificaron conjuntamente roles sexistas y reflexionaron sobre modelos masculinos y femeninos más acordes con la sociedad actual. La pregunta con la que se inició la iniciativa fue: «¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo?».

Por su parte, los alumnos de cuarto año de ESO del IES Fernando Esquío participaron en la sala de escape «Violeta», en la que, a través de diferentes pruebas, tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la violencia sexista en la juventud, identificar comportamientos tóxicos (control del teléfono móvil por parte de la pareja, redes sociales, vestimenta, fomento del aislamiento social) y comprender la importancia de la igualdad y el respeto en las relaciones personales y de pareja.

Las actividades formativas están incluidas en el programa diseñado por el Ayuntamiento de Neda con motivo del Día Internacional de la Mujer y son financiadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La oferta de 8M concluirá este domingo 29 al mediodía con la celebración del «III Encuentro de Mujeres de Neda».