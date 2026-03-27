As obras de mellora na avenida da Habana nas Pontes avanzan a bo ritmo

27 marzo, 2026

O Concello das Pontes continúa avanzando nas obras de mellora de servizos e pavimentos na avenida da Habana, no tramo comprendido entre o número 99 e o cruce coa rúa Cabanas, no centro urbano da vila, que se están a desenvolver a bo ritmo.

Esta mesma semana, o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, visitou a zona para comprobar de primeira man o estado dos traballos, destacando o bo avance da actuación e a importancia desta intervención para mellorar a calidade urbana e a seguridade da veciñanza.

As actuacións, adxudicadas á empresa Cholo S.L., contan cun orzamento de 166.538,11 euros, financiados con fondos da Deputación da Coruña.

O obxectivo principal é reforzar a seguridade viaria dos peóns mediante a renovación integral das beirarrúas e a substitución das instalacións de saneamento e iluminación, actuando sobre ambas marxes da rúa.

A obra contempla a execución dunha nova rede separativa de pluviais, mediante canalizacións de PVC de alta rixidez, así como a instalación de sumidoiros, arquetas e elementos de recollida que se conectarán ás redes existentes.

Así mesmo, renovarase a iluminación pública con tecnoloxía LED, mediante a instalación de novos báculos de 7 metros con luminarias de estrada e paseo, garantindo unha iluminación máis eficiente e sustentable.

O proxecto inclúe tamén a reconstrución completa das beirarrúas con materiais de calidade, accesibles e acordes coa estética da contorna, así como a creación dunha plataforma única para mellorar a accesibilidade e a mobilidade peonil.

A calzada será pavimentada cunha nova capa de aglomerado en quente, favorecendo a drenaxe cara aos sumidoiros.

Ademais, dotarase a zona de novo mobiliario urbano, como papeleiras e xardineiras de madeira tratada, e realizarase a sinalización horizontal necesaria, incluíndo pasos de peóns e prazas accesibles.

Con esta actuación, o Concello das Pontes continúa apostando pola mellora da calidade dos espazos públicos e pola modernización das infraestruturas urbanas, co obxectivo de facer da vila un lugar máis cómodo, accesible e seguro para todas as persoas.

