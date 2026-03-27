La Axencia de Doazón insta a la ciudadanía a donar sangre los días previos a los festivos de Semana Santa

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) invita a la ciudadanía a donar sangre en las jornadas previas a los festivos de Semana Santa.

Según traslada la entidad, para facilitar el acceso a la donación, ADOS desplazará sus unidades móviles hasta 33 ayuntamientos. Recuerda, además, que existe también la posibilidad de hacerlo en los locales de atención permanente de las siete grandes ciudades gallegas.

Explica que las fechas festivas pueden «provocar una merma» en la participación de los donantes. Así, llama a donar a los ciudadanos para «conseguir unas 400 entregas de sangre diarias, las precisas para garantizar el idóneo abastecimiento de componentes sanguíneos a los hospitales gallegos».

«Cada día, los hospitales gallegos atienden un promedio de 2.800 urgencias, realizan 800 intervenciones quirúrgicas y un trasplante de órganos, así como realizan 1.600 atenciones en los hospitales de día«, concreta. Al respecto, señala que «un elevado porcentaje de esta intensa labor asistencial precisa del sostenimiento de componentes sanguíneos que solo es posible obtener de la donación de sangre».

UNIDADES MÓVILES

Por ello, con el objetivo de incrementar la participación de los donantes, las unidades móviles de la ADOS estarán el lunes, día 30, en Milladoiro (Ames), Arzúa, Abegondo, Barrio Los Rosales (A Coruña), Narón, Plaza Mayor (Lugo), Meira, Barrio do Vinteún y Rúa del Paseo (Ourense), Caldas de Reis, O Rosal y Salceda de Caselas.

El martes, se ubicarán en Carballo, Carral, Melide, Sigüeiro (Oroso), Valdoviño, Burela, A Valenzá (Barbadás), Baiona, Sanxenxo y Barrio El Calvario (Vigo). El miércoles será el turno de Ares, Carballo, Barrio Monte Alto (A Coruña), Negreira, Ribeira, Verín, Cambados, Cangas do Morrazo, Lalín y Porriño. Mientras, el sábado 4 de abril se desplazarán a Carballo, Ribeira, Sada, Cambados, Lalín y Porriño.