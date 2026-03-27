Domingo de Ramos para O Parrulo Ferrol en A Malata buscando la victoria ante Quesos Hidalgo Manzanares

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Domingo de Ramos en Ferrol y este día especial en el inicio de la Semana Santa tiene un plato fuerte en el Pabellón de A Malata, con el partido de O Parrulo Ferrol ante Quesos Hidalgo Manzanares, en la 23ª jornada de la Primera División, que se disputará a partir de las 17:00 horas.

Este viernes tenía lugar la habitual rueda de prensa previa, celebrada en el mismo escenario del partido, con la comparecencia del portero Caio César y del entrenador Gerard Casas, ofrecida por El Rincón de Manu, establecimiento patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

El portero afirmaba que estaban “bien y preparados” para este partido, con el objetivo de “ir a por los tres puntos” que son muy importantes para el equipo.

La última victoria en la semifinal de la Copa Galicia ante Lugo Sala “nos ha dado confianza” para poder afrontar este nuevo partido y, al respecto de la competición autonómica reafirmaba las ganas que tenía de conseguir el título autonómico.

Caio César afirmaba que “siempre” está a disposición del equipo, pudiendo jugar el partido ante ElPozo Murcia Costa Cálida y el primer tiempo de la semifinal de la Copa Galicia, compartiendo posición con un Mati Starna al que conocía previamente de jugar partidos en las categorías inferiores de las selecciones “y ahora queremos lo mejor para O Parrulo Ferrol.”

Respecto al partido de este domingo ante Quesos Hidalgo Manzanares, sabe de la “calidad” de su rival, como también el jugar en casa en A Malata “de la fuerza” de la afición “que siempre es importante para nosotros”, con el objetivo de lograr los tres puntos que los acerquen a la permanencia en la categoría.

Gerard Casas: “Hay que tomar buenas decisiones y ser nosotros mismos”



El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, afirmaba que, a día de hoy, estaban todos los jugadores disponibles para este partido y le pedía a la afición que “nos ayuden” desde la grada, algo que les da confianza, en este nuevo partido en casa en el que quieren amarrar la permanencia “lo antes posible.”

El técnico volvía a los banquillos en la semifinal de la Copa Galicia y en estos cuatro partidos alejado la sensación que tenía era de “impotencia”, al “no poder ayudar a los jugadores”, pero ahora ya podrá volver a estar ocupando su sitio en este partido ante Quesos Hidalgo Manzanares.

Se verá las caras este domingo ante un “equipazo”, caracterizándose por ser “muy valientes en ataque y en defensa” con un juego “divertido con desorden”, por lo que los parrulos tendrán que tomar “buenas decisiones y ser nosotros mismos.”

En los partidos en esta temporada en el Pabellón de A Malata “estamos siendo nosotros mismos ante todos los rivales”, pero saben que en este partido tendrán que “adaptarse” al estilo de juego del Quesos Hidalgo Manzanares “qué si le permitimos regalos en transiciones, te mata.”

En el fútbol sala y más en esta temporada, las diferencias son pequeñas “y hay resultados sorpresa” y los ferrolanos, ante el buen estado de forma de su rival en el cuarto puesto de la tabla, con 36 puntos “y tenemos que ir a por la victoria” en un inicio de Semana Santa en Ferrol “que siempre es una fiesta y queremos sumarnos a ella” con tres puntos muy importantes.