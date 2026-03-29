O Museo de Historia Natural de Ferrol organiza visitas guiadas gratuitas en Semana Santa

O Museo de Historia Natural de Ferrol, con motivo da Semana Santa 2026, organiza visitas guiadas gratuítas para o público o martes 31 de marzo e o mércores 1 de abril, en unha quenda de mañá de 11:30 a 12:30 horas e unha quenda de tarde de 17:30 a 18:30 horas. O límite máximo de 20 persoas por grupo.
Non se precisa a inscrición previa, só presentarse no museo uns minutos antes do comezo de cada quenda de visita. Para máis información no correo electrónico museo@sghn.org e nos teléfonos 698 141 384 e 881 93 13 15
Estas visitas guiadas que organiza o Museo de Historia Natural son gratuítas, ao estar patrocinadas pola Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol.
Por outra parte, o horario de atención ao público do Museo de Historia Natural de Ferrol durante a Semana Santa 2026 será o seguinte: Os luns 30 de marzo e 6 de abril o museo estará pechado. Sábado 28 de marzo, martes 31 de marzo, mércores 1 de abril e sábado 4 de abril de 10:00 a 13:30 e de 17:00 a 20:30 horas. Domingo 29 de marzo, xoves 2 de abril, venres 3 de abril e domingo 5 de abril de 10:30 a 14:00 horas