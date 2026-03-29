As Somozas mellora o equipamento técnico e deportivo do pavillón municipal

O Concello das Somozas continúa fomentando e apostando pola saúde e o deporte, desta vez a través da mellora do equipamento técnico e deportivo do pavillón municipal do municipio. O Concello, a través dun investimento de fondos propios de preto de 15.000 euros, adquiriu e instalou novas máquinas e material no recinto, co obxectivo de ofrecer un espazo más completo, seguro, funcional e adaptado ás necesidades de todas as persoas usuarias.
Tras a instalación da nova maquinaria, o Complexo Multiusos do municipio conta cunhas instalacións deportivas máis modernas e actualizadas, que permiten facer deporte nas mellores condicións posibles e unha maior optimización dos espazos.
Segundo indica o rexedor, Juan Alonso Tembrás, “o obxectivo deste novo equipamento é continuar apostando pola saúde e o benestar de toda a veciñanza”, así como “contar cun pavillón polideportivo mellorado e máis moderno, no que as entidades deportivas locais e a veciñanza poidan practicar deporte coas maiores facilidades”.
O alcalde engadiu que “desde o noso equipo de goberno seguimos apoiando a práctica deportiva e os hábitos de vida saudables, promocionando todo tipo de actividades que fomenten a realización do deporte desde idades temperás”.