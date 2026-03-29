As Somozas mellora o equipamento técnico e deportivo do pavillón municipal

29 marzo, 2026

Adquiríronse novas máquinas e material, co obxectivo de ofrecer á veciñanza un espazo máis completo, seguro, funcional e adaptado a todas as necesidades das persoas usuarias.

O Concello das Somozas continúa fomentando e apostando pola saúde e o deporte, desta vez a través da mellora do equipamento técnico e deportivo do pavillón municipal do municipio. O Concello, a través dun investimento de fondos propios de preto de 15.000 euros, adquiriu e instalou novas máquinas e material no recinto, co obxectivo de ofrecer un espazo más completo, seguro, funcional e adaptado ás necesidades de todas as persoas usuarias.

Tras a instalación da nova maquinaria, o Complexo Multiusos do municipio conta cunhas instalacións deportivas máis modernas e actualizadas, que permiten facer deporte nas mellores condicións posibles e unha maior optimización dos espazos.

Pavillón municipal de As Somozas.

Segundo indica o rexedor, Juan Alonso Tembrás, “o obxectivo deste novo equipamento é continuar apostando pola saúde e o benestar de toda a veciñanza”, así como “contar cun pavillón polideportivo mellorado e máis moderno, no que as entidades deportivas locais e a veciñanza poidan practicar deporte coas maiores facilidades”.

O alcalde engadiu que “desde o noso equipo de goberno seguimos apoiando a práctica deportiva e os hábitos de vida saudables, promocionando todo tipo de actividades que fomenten a realización do deporte desde idades temperás”.

Lea también

O segundo dos «Foros da Veiga» analiza en Naraío, San Sadurniño, a historia do Reino de Galiza

O local social de Naraío volverá ser este venres, último de mes, lugar de coñecemento …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *