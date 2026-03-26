La futura pista polideportiva cubierta de Mandiá será complementada por una zona de aparcamiento y nuevos espacios verdes

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Una de las demandas históricas de los vecinos de Mandiá es poder contar con una nueva pista polideportiva cubierta, la cual empezará próximamente su proyecto de redacción. Así lo prometía este jueves el alcalde José Manuel Rey Varela, acompañado del concejal de Servicios, José Tomé en su reunión con la asociación vecinal presidida por Samuel Bastida, con motivo de evaluar los trabajos realizados en los últimos días en el plan de barrios.

Esta nueva instalación deportiva se ubicará en Bustelo y tendrá una superficie de 624 metros cuadrados, la cual tendrá un espacio para aparcamiento, con 18 plazas y accesos cerca de la carretera DP 3602, mientras que el resto de la superficie, 1.766 metros cuadrados, será destinada a zona verde, conservando, en lo posible, el arbolado existente y prevaleciendo la plantación de nueva vegetación autóctona. En este momento ya está tramitado el plan especial de infraestructuras y dotaciones, que está pendiente de los informes sectoriales necesarios.

José Manuel Rey Varela recordaba que los fondos económicos para realizar esta pista “están consignados nos orzamentos do Concello” dentro del convenio con la consellería de Deportes de la Xunta de Galicia, dentro del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’.

Actuaciones del plan de barrios

En estos últimos días se realizaron, dentro del plan de barrios, labores de desbroce y chapeo de toda la parroquia de Mandiá, con especial atención a la zona del local social y en el atrio de la iglesia.

Se actuó también en los lavaderos y fuentes, realizando una limpieza, al igual en que en los más de 70 contenedores y en los 10 sumideros y, por su parte, la empresa de mantenimiento eléctrico realizó 25 actuaciones para mejorar la eficiencia energética en Mandiá.