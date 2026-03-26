Quince personas se incorporarán a la oficina de voluntariado del Concello de Ferrol

26 marzo, 2026 Dejar un comentario 118 Vistas

Rosa Martínez Beceiro inaugurando el curso de voluntariado en el Edificio Social | Concello de Ferrol

Este jueves empezaba en el Edificio Social el curso de formación básica de voluntariado dirigido a las quince personas que solicitaron integrarse en la Oficina Municipal de Voluntariado del Concello de Ferrol.

La concejala de Política Social, Rosa Martínez Beceiro, inauguraba este curso, dándoles la bienvenida, agradeciéndoles a todos los participantes su gesto tan solidario “como é doar e compartir” su tiempo libre con personas que lo necesitan.

En este curso que se realizará durante todo el día, los voluntarios recibirán formación en la que tratarán aspectos como el concepto de voluntariado, sus motivaciones y actitudes, la legislación, la ética y la confidencialidad, el voluntariado en cooperación al desarrollo, entre otras.

En la actualidad, la Oficina Municipal de Voluntariado cuenta con 65 voluntarios, de los cuales Rosa Martínez Beceiro quería ensalzar su trabajo, en una ciudad solidaria “e a súa veciñanza demóstrao día a día nesta oficina, presentado axunda a quen máis o precisa.”

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