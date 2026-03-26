O Parrulo Ferrol fletará un bus para la afición con la venta de entradas para la Final de la Copa Galicia

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O Parrulo Ferrol cuenta con un número limitado de entradas para el sector a su afición destinada en la Final de la Copa Galicia de este próximo miércoles 1 de abril, a las 20:30 horas, ante Noia Portus Apóstoli, en el Palacio de los Deportes de Pontevedra.

Todas las personas interesadas podrán comprar su entrada e ir en el bus que la entidad ferrolana fletará para su afición o, si por el contrario ya han comprado una entrada en el sitio oficial de venta de entradas de esta final, poder viajar en el bus.

Para ello, deberán hacer su solicitud cubriendo el sencillo formulario online disponible en www.oparrulofs.es hasta este lunes 30 de abril. La entidad informa que este bus solo saldría en el caso de llegar a un número mínimo de personas interesadas, por lo que esta reserva de entrada o viaje sólo en bus es fundamental.

La salida de este autobús para la afición sería el miércoles 1, a las 17:00 horas, del aparcamiento del Pabellón de A Malata.

La retirada de entradas e invitaciones para los menores de 16 años se realizará este martes 31 de abril, en la oficina de O Parrulo Ferrol, en el Pabellón de A Malata, de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Los abonados de O Parrulo Ferrol mayores de 16 años que quieran viajar en bus con entrada tendrán que abonar 23 euros, los menores de 16 tendrán que abonar 13 euros y los que solo quieran viajar en bus por haber adquirido la entrada en la venta realizada por el Stellae Leis Pontevedra, 13 euros.

Para los no abonados mayores de 16 años que quieran viajar en bus con entrada tendrán que abonar 25 euros, los menores de 16 tendrán que abonar 15 euros, misma cantidad para los que quieran realizar el viaje en bus habiendo adquirido la entrada en la venta realizada por el club anfitrión,

También O Parrulo Ferrol vendrá entradas sin transporte, para los aficionados que quieran realizarlo por su cuenta, al mismo precio que la venta que realiza el anfitrión. 10 euros para los mayores de 16 años e invitación gratuita para los menores de 16 años.