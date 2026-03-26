Ferrol destinará más 345.000 euros en la segunda fase de las aceras en el camino del cementerio de Serantes

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El plan de barrios del Concello de Ferrol se está realizando durante esta semana en el barrio de Serantes. Este jueves el alcalde José Manuel Rey Varela y el concejal de Servicios, José Tomé, se reunieron con la junta directiva de la asociación vecinal, presidida por Luis Casas, en la cual el regidor les trasladaba la próxima licitación de las obras de construcción de las aceras del vial que va desde el cementerio de Serantes hasta la avenida Grandal, en su segunda fase, en una intervención dotada de 346.952,91 euros, que se sufragará con cargo al POS complementario 2025 de la Deputación de A Coruña y un plazo de ejecución de cuatro meses una vez sea adjudicado.

El regidor reconocía que esta era una demanda vecinal que estaba justificada “polos problemas de circulación e seguridade viaria que se producen durante a celebración de actos relixiosos de elevada concorrencia.”

Esta calzada, a día de hoy, está en buen estado, pero carece de acera debido a la ausencia de una ordenación adecuada de los sobreanchos laterales, generados progresivamente como consecuencia de las cesiones obligatorias derivadas de los procesos edificatorios.

Más intervenciones en Serantes

La pista polideportiva de Serantes será reformada por completo para adaptarla a los tiempos, contando con un nuevo pavimento y su pintado para la práctica de baloncesto, fútbol sala y balonmano, con nueva iluminación, además del retranqueo del muro tras la pista de baloncesto para conseguir un perímetro de seguridad de al menos dos metros. Estas mejoras están presupuestadas en 135.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses una vez sea adjudicado.

En lo relativo al plan de barrios de esta semana el servicio de conservación de zonas verdes, parques y jardines actuó sobre una superficie de más de 11.000 metros cuadrados. A nivel de limpieza se llevaron a cabo labores de desbroce y chapeo en todas las vías y caminos principales, en 14.200 metros cuadrados, como también se realizó la limpieza de 157 contenedores y 37 sumideros, así como la Fonte de Xoane y los lavaderos de O Gollo, Os Corrais, Feira do Dous e Serantellos.

El servicio de conservación y mantenimiento de áreas infantiles de juegos, áreas biosaludables y de ejercicio al aire libre repasó todas las instalaciones para solventar pequeñas deficiencias en el parque infantil próxima de la asociación de vecinos como también en el parque de calistenia, situado en A Malata.

Por su parte, el servicio de mantenimiento eléctrico realizó 65 actuaciones, principalmente de carácter correctivo y preventivo.