A Oficina Móbil Retorno ofrecerá asesoramento e información a próxima semana en Valdoviño

Unha das unidades móbiles da Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno visitará Valdoviño a próxima semana. O mércores 1 de abril, de 9:00 a 14:00 horas, permanecerá no aparcadoiro da Porta do Sol – fronte á Casa Joselito- para ofrecer información, asesoramento, acompañamento e seguimento aos galegos do exterior que retornan a Galicia e ás súas familias, dando resposta ás súas demandas e necesidades no momento da chegada.
A oficina busca favorecer a efectiva integración sociolaboral de toda familia que retorna a Galicia ofrecendo asesoramento, entre outros, sobre trámites administrativos anteriores e posteriores ao retorno; prestacións, subvencións ou axudas; asistencia sanitaria; vivenda; formación ou orientación laboral e emprendemento.
Para acceder ao servizo, é preciso solicitar cita previa a través do teléfono 900 102 380. O servizo móbil, que impulsa a Secretaría Xeral de Emigración co apoio dos concellos, conta con financiamento da UE.