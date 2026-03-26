Gran éxito de convocatoria en la primera etapa de la ‘Ruta Costeira’ por Valdoviño

En menos de 24 horas, se completaron las 25 plazas que el Ayuntamiento de Valdoviño ofertaba para la primera etapa de la Ruta Costeira, que se celebrará el viernes 3 de abril entre Porto do Cabo (Vilarrube) y el Mirador de San Xiao (Pantín).
Desde la Concejalía de Cultura y Turismo de Valdoviño se valora muy positivamente la respuesta de la ciudadanía a esta nueva iniciativa, que estará guiada por la firma Portal Norte, y avanza que en las próximas semanas abrirá plazo de inscripción para anotarse en la segunda y tercera etapa, entre el Mirador de San Xiao y la playa de Outeiro (Lago), y entre esta y la playa de Campelo (Meirás), respectivamente.