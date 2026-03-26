Nova edición da Biciescola de Narón para formar a nenos e nenas no manexo da bicicleta

O Concello de Narón reedita Biciescola, unha iniciativa formativa que xa se desenvolveu en edicións anteriores e que regresa co obxectivo de seguir promovendo entre a infancia e a mocidade hábitos de mobilidade saudable, sostible e segura.

Biciescola. Fuente Cocello de Narón

O programa está dirixido a nenos e nenas de ata 14 anos e pretende tanto iniciar aos máis pequenos no manexo da bicicleta como reforzar as habilidades básicas daqueles que xa tiveron un primeiro contacto con este medio de transporte, contribuíndo a mellorar a súa autonomía e confianza.

O curso estrutúrase nun nivel de iniciación, especialmente pensado para menores que non saben montar ou que precisan consolidar destrezas básicas. Ao longo das sesións, o alumnado traballará cuestións fundamentais como a familiarización coa bicicleta, o equilibrio, as técnicas de arranque e freada, o pedaleo, a realización de xiros sinxelos e pequenos percorridos en superficies chans, sempre baixo a supervisión de persoal monitor especializado.

A actividade desenvolverase no Pavillón da Mocidade de Narón cun formato práctico de tres horas de duración en total, distribuídas en dúas xornadas de sábado de hora e media cada unha, en horario de 10:00 a 13:00 horas. O programa inclúe seguro de accidentes e ten un custo de 13,05 euros por participante.

O concelleiro de Segridade Cidadá, José Oreona, subliña que esta iniciativa non só busca ensinar a montar en bicicleta, senón tamén inculcar desde idades temperás valores relacionados coa seguridade viaria e o respecto no espazo público, nun contexto no que se promove cada vez máis o uso de medios de transporte alternativos ao vehículo privado.

As inscricións abren este próximo luns, 30 de marzo, e poderán formalizarse a través do correo electrónico seguridadevial@naron.gal. Para máis información ou resolución de dúbidas, as persoas interesadas poden contactar no teléfono 600 448 730.

Lea también

Últimos días para inscribirse no curso de ‘competencias clave’ do Plan Municipal de Formación en Narón

O Concello de Narón lembra que continúa aberto o prazo de inscrición para o curso …

