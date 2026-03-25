El Colegio de Ingenieros Industriales reconoce en Ferrol a quienes están llamados a transformar la industria

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El Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) ha celebrado en la tarde de este miércoles, día 25, el Acto de Entrega del Premio Distinciones Fin de Máster 2025 en Ingeniería Industrial, un evento

institucional que pone en valor el esfuerzo, la excelencia académica y el compromiso de las nuevas generaciones de ingenieros industriales.

Organizado por la Delegación de Ferrol del ICOIIG, en colaboración con la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, el acto ha reunido a estudiantes, profesionales, representantes institucionales y empresas vinculadas al sector de la ingeniería industrial, con el fin de homenajear a quienes han desarrollado los mejores Trabajos Fin de Máster (TFM) durante la convocatoria de 2025.

La ceremonia se ha celebrado en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, y ha contado con la intervención del Ingeniero Industrial colegiado más antiguo del Galicia, Javier Echevarria Franco, Colegiado No 164.

Durante el acto, se ha otorgado el reconocimiento de las Distinciones Fin de Máster 2025 al ingeniero industrial Daniel Iglesias Giao por su destacado proyecto de fin de máster, un trabajo que destaca por su innovación, calidad técnica y aportación al desarrollo del sector industrial. por su estudio de un modelo de gestión de la producción para la optimización del proceso de fabricación de bloques en el sector de la construcción Naval.

Además se ha reconocido a la empresa Grupo INTAF por su contribución a la Ingeniería Industrial, que recogerá su gerente, José Ramón Franco Caaveiro.

Finalmente, ha tenido lugar la mesa redonda: «Los inicios, la realidad y los restos de la ingeniería industrial» con la intervención de los ingenieros e ingenieras Julio César Díaz Valle, Manuel Álvarez-Cienfuegos Goday, María del Coral Souto Díez, Cristina López Mayobre y Adolfo Lamas Rodríguez.

El acto lo ha clausurado Vicente Díaz Casas, Director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol; Julio García Cordonié, decano del ICOIIG y presidente de la AIIG; Blanca García Olivares, Concejala de

Urbanismo, Accesibilidad, vivienda y rehabilitación del Concello de Ferrol; y Ana Isabel Ares, Vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social.