«Óscar» para el alumnado de Medicina que realiza su rotatorio de prácticas en el CHUF, en Ferrol NO CHUF

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Mérito especial para el alumnado de 6º de Medicina que hace su rotatorio de prácticas en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Estos siete alumnos y alumnas, Yolanda Díez, Marta Fernández, Marta Guillén, Uxía López, Patricia López, Cristina Rodríguez, y Carlos Cortizas, hicieron historia al traer para el área Sanitaria de Ferrol el Óscar al mejor vídeo de la gala especial, que se realiza en Santiago de Compostela, organizada por la Facultad de Medicina de la USC, y que coincide con la entrega de los óscar de la cinematografía.

En su vídeo, Ferroool, y jugando con la canción Nuevayol de Bad Bunny, quisieron reflejar “lo contentos que estuvimos aquí, en el rotatorio”. En esta peculiar gala competían, como todos los años, con vídeos de todas las Áreas Sanitarias de Galicia.

Es una pugna en la que las Áreas de menor tamaño no suelen erigirse como vencedoras “por ello creemos que tiene mucho mérito, ya que en otros hospitales más grandes cuentan con un mayor número de alumnado y posibilidad de votos”, explican estos futuros profesionales de la Medicina.

En el vídeo ganador, que se puede ver en las redes sociales del área Sanitaria de Ferrol @ferrolsergas, hicieron especial hincapié en la “motivación para que la gente venga”; y subrayaron el “trato personalizado” que se ofrece en la Docencia de este Complejo Hospitalario del área Sanitaria de Ferrol.

Este galardón fue entregado en la mañana de este miércoles, día 25, por parte del alumnado a algunos de los integrantes de la Unidad de Docencia del CHUF, en agradecimiento por la colaboración y el trato recibido. Entre ellos, el jefe de estudios de la Unidad, Ramón López de los Reyes, uno de los actores del film corto premiado en esta peculiar gala médica de los Óscar en Santiago. Ramón López agradeció a este equipo rotatorio “tenernos escogido, y ser tan buenos alumnos y profesionales. Podemos estar orgullosos de tener generaciones como estas que serán los que nos tratarán en el futuro, y harán una asistencia de Óscar”.