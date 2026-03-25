El Campus Industrial de Ferrol reunió a unos 600 estudiantes de BACH y de FP de la comarca y provincia en su V Xornada de Portas Abertas

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Cerca de 600 estudiantes de Bachillerato y de FP Superior de la comarca y de la provincia participaron, este miércoles 25 de marzo, en la V Jornada de Puertas Abiertas del Campus Industrial de Ferrol.

En el turno de mañana, de 9:30 la 13:30 horas, se acercó hasta el campus el alumnado del IES Sofía Casanova, del IES Canido y del CIFP Ferrolterra, los tres emplazados en la ciudad departamental, así como el del IES Las Telleiras de Narón, el del IES de Mugardos, el del IES Francisco Aguiar de Betanzos y el del IES Riego de Viga de Culleredo. Por su parte , el turno de tarde estuvo dirigido a un público más familiar y dió comienzo a las 16:00 horas.

Tres itinerarios

El alumnado y el público general inscrito en esta nueva Jornada de Puertas Abiertas pudo acercarse a la oferta formativa de la Universidade da Coruña (UDC) en el campus ferrolano a través de tres itinerarios: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas + Artes y Humanidades o Ingeniería.

De hecho, la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, recibió al alumnado de los itinerarios de Ciencias de la Salud y de Ingeniería en el Salón de Actos y el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez, al alumnado que optó por el itinerario de Ciencias Sociales y Jurídicas + Artes y Humanidades en el Aula Magno de la Facultad de Humanidades y Documentación.

En sus intervenciones, tanto Ana Ares como Marcos Míguez destacaron el interés que despiertan entre la chavalada y sus familias los grados que se ofertan en el Campus Industrial de Ferrol, recalcando el hecho de que algunos de ellos son titulaciones únicas en el Sistema Universitario de Galicia (SUG). En esta misma línea, ambos hicieron también hincapié en que la oferta académica de la Universidade da Coruña (UDC) en la ciudad departamental está “completamente alineada” con las necesidades de la industria tanto a nivel comarcal como autonómico.

Como no todo puede ni debe ser estudiar, por último, invitaron al alumnado asistente a sumergirse de lleno en la vida universitaria y a conocer todas las opciones culturales, deportivas y de ocio que les ofrece la ciudad.

Una vez finalizado el acto de bienvenida institucional, el alumnado de BACH y de FP inscrito en esta V Jornada de Puertas Abiertas del Campus Industrial de Ferrol fue dividido en función del itinerario preseleccionado. De este modo, los chicos y chicas que optaron por el itinerario de Ciencias de la Salud se trasladaron hasta la Facultad de Enfermería y Podología donde tuvieron la oportunidad conocer más al por menor el plan de estudios de estos dos grados, así como de visitar, entre otros, las Salas de Demostración de Enfermería, el Laboratorio de Biomecánica o el de Quiropodia.

Por su parte, el alumnado que optó por realizar el itinerario de Ciencias Sociales y Jurídicas + Artes y Humanidades se trasladó hasta la Facultad de Humanidades y Documentación, donde se pueden cursar los grados en Gestión Industrial de la Moda, en Relaciones Internacionales y en Gestión Digital de Información y Documentación. Hasta este centro, se acercó también profesorado y alumnado de la Facultad de Ciencias del Trabajo para presentar el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

En el tercero y último itinerario, el de Ingeniería, la chavalada pudo conocer el plan de estudios y las posibles salidas laborales del grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, titulación que se se imparte en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI), y acercarse hasta la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF). En este último centro, se pueden cursar los grados en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería en Tecnologías Industriales, en Ingeniería Naval Oceánica, en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y el Programa de Simultaneidad en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Naval y Oceánica. A mayores, esta escuela oferta el grado en Ingeniería Eléctrica, el primer grado dual del Sistema Universitario de Galicia (SUG), y el grado abierto en Ingeniería Industrial, una opción que le permite al alumnado elegir a la carrera que finalmente va a estudiar en el segundo curso optando así por el grado en Ingeniería Mecánica, en Tecnologías Industriales, en Ingeniería Eléctrica o bien por el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. El programa ofertado por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) incluyó, entre otras, la visita al Laboratorio de Ingeniería Mecánica y al de Construcciones, al espacio de trabajo del EPEF Racing Team, en el que pudieron ver uno de los dos vehículos eléctricos con los qué el alumnado del centro compite en diversas carreras, y al Canal de Ensayos Hidrodinámicos, situado en el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI).

Mesas informativas para conocer todo el que la Universidade da Coruña le ofrece a su alumnado

Un año más, y ya van dos, la Jornada de Puertas Abiertas del Campus Industrial de Ferrol contó con un espacio de por sí para los servicios y unidades de la Universidade da Coruña (UDC). Participaron el área de Cultura, la Unidad de Empleo, el área de Deportes, la Oficina de Cooperación y Voluntariado (OCV), la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), la UDC Saludable, el Programa Afrontemos y el Green Campus Ferrol, además de la Biblioteca Casa del Patín y de la Biblioteca Ángela Ruíz Robles, esta última, situada en el Edificio de Apoyo al Estudio. Las mesas informativas estuvieron colocadas, a lo largo de toda a mañana, delante de la Facultad de Humanidades y Documentación.



