En Ferrol se celebró el 125 aniversario de la proclamación de la Virgen del Carmen como Patrona de la Armada

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En este año 2026, se cumple el CXXV Aniversario de la proclamación oficial de Nuestra Señora del Carmen como Patrona de la Armada.

Con tal motivo, el Arzobispado Castrense de España solicitó la concesión de un Año Santo Jubilar Extraordinario para conmemorar dicho evento y, para que, los fieles pudieran conseguir la gracia de la indulgencia plenaria acudiendo a los templos designados como Templos Jubilares, uno de ellos la iglesia parroquial castrense de San Francisco, en Ferrol.

Por ello, a las doce de la mañana de este miércoles, día 25, se celebró en el templo castrense ferrolano una misa solemne en acción de gracias por el CXXV Aniversario.

La santa misa fue presidida por el párroco castrense Pedro José López Suárez, auxiliado por el ater castrense, jubilado, Manuel Franco.

Entre los muchos asistentes al acto religioso se encontraban el Almirante Jefe del Arsenal, va Vicente Rubio Bolívar y el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz, acompañados de sus esposas; así como, entre otros el almirante (r) Ignacio Frutos Ruiz; el contralmirante(r) Antonio Pintos Pintos; el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Jesús González-Cela Franco; los comandantes directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada Esengra y “Antonio de Escaño”, capitanes de Navío José Manuel Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa; el comandante del Tercio Norte de la Infantería de Marina, coronel Antonio Palmero Romero; el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ) , capitán de navío Manuel Aguirre González; el Ayudante Mayor del Arsenal, capitán de fragata David Almeida García; así como otros mandos de departamentos, miembros de la Asociación de Nuestra Señora del Carmen; de la Asociación de Reservistas; marineros y otros muchos ferrolanos que no quisieron perderse este acto religioso, entre ellos la edil del Partido Popular del concello ferrolano María Elvira Miramontes Más.

En la homilía el celebrante se refirió a la devoción a la Virgen del Carmen como Patrona de la Armada y a la importancia de la efeméride que conmemora la Real Orden del 19 de abril de 1901 cuando se oficializó a la Virgen como patrona única de la Marina de Guerra y de las marinas mercante, de pesca y deportiva

Finalizó el acto religioso con el canto de la Salve Marinera.

La parte musical de esta misa solemne estuvo a cargo del coro de la parroquia castrense, bajo la dirección de Marisol Rodríguez.