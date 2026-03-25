Más de treinta vías municipales de Ferrol están siendo reparadas con el nuevo servicio de mantenimiento de viales

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Con la mejora del tiempo en estos últimos días, las tres nuevas brigadas de la empresa UTE Civisglobal se han podido poner en marcha con las tareas de reparación enmarcadas dentro del servicio de mantenimiento de viales de titularidad del Concello de Ferrol.

Este miércoles el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y el concejal de Servicios y Obras, José Tomé se acercaban a una de estas intervenciones, en la calle Villarrube, para comprobar de primera mano estos trabajos de reparación.

El regidor recordaba que las inclemencias de un “durísimo inverno” tuvieron unas consecuencias importantes en las vías públicas, reafirmando con estas intervenciones su compromiso “que tan pronto as condición meteorolóxicas o permitisen, comezaríamos a reparación” de todos los baches de la ciudad y del pintado de las calles. El objetivo propuesto por el gobierno municipal será que antes del verano el estado de las calles sea mucho mejor “que o estado que tíñamos desde hai moitos anos.”

Las tres brigadas están trabajando simultáneamente en más de treinta vías situadas en las calles Caballo Blanco, Marola, Navegantes, Poeta Pérez Parallé, Celso Emilio Ferreiro, Alonso López, Cangrexeiras, Galego Soto, Emilia Pardo Bazán, Lepanto, Juan de Austria, Ejército Español, Fernando VI, San Ramón, Ánimas, Euskadi, Inferniño y parada de taxis, 10 de Marzo, Españoleto, Rochel, Valdoviño, Eduardo Pondal y Álvaro Cunqueiro; avenidas de Telleiras, do Mar, Castelao, de As Pías, e Vigo; y las carreteras de Catabois, circunvalación y Caranza.