Presentadas seis empresas para realizar las obras de reforma en la calle Pérez Parallé

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El proyecto de reforma de la accesibilidad en la calle Pérez Parallé en Canido, entre las calles Muíño do Vento e Ínsua, sigue avanzando a nivel administrativo, al confirmar este miércoles el concejal de Contratación, Javier Díaz las propuestas de seis empresas por hacerse con la adjudicación de esta obra, con un importe de 290.975,02 euros.

Esta intervención contempla, entre otras actuaciones, la ampliación de las aceras que llegarán a los 960 metros cuadrados, ocupando el espacio que actualmente se dedica al aparcamiento, como también se procederá a su repavimentación y se crearán nuevas zonas verdes que suman 434 metros cuadrados, substituyendo los actuales alcornoques y contarán con su correspondiente instalación de riego.

Se renovará la iluminación de esta zona, substituyéndose las existentes por unas nuevas de eficiencia energética, además de estar prevista la repavimentación y posterior pintado de 2.174 metros cuadrados y se instalará una nueva marquesina de autobús.

Doce empresas presentadas para aglomerados en Pazos

Los caminos da Regueira y Seara-Coimil, en la parroquia de Pazos, han presentado el interés de doce empresas, como confirmaba también el concejal, en dos actuaciones con un presupuesto de 125.275,73 euros, incluidas dentro del POS+2025, cofinanciado por la Deputación de A Coruña.