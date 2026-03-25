Iván Rumbo y Monteserrat Rouco, de O Parrulo Ferrol, participaron en Pontevedra en la presentación de las Finales de Copa Galicia

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Se activa la cuenta atrás para la Final de la Copa Galicia para O Parrulo Ferrol, viéndose las caras por tercera vez consecutiva en este duelo decisivo con el Noia Portus Apóstoli, en un partido que se disputará el miércoles 1 de abril, a las 20:30 horas, en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra.

Una semana antes de que el balón empiece a rodar, este miércoles se celebraba la presentación oficial del evento, en la emblemática Ponte do Burgo, sobre el río Lérez, a escasos metros del escenario que albergará este partido, al cual acudían la vicepresidenta de O Parrulo Ferrol, Montserrat Rouco y el capitán Iván Rumbo.

Esta es una competición “muy equilibrada” en la gran fiesta del fútbol sala gallego, siendo “un orgullo” para el club poder llegar a la Final, afirmaba la vicepresidenta Monterrat Rouco durante su intervención.

Por su parte, el capitán Iván Rumbo, ya tenía ganas “de que pueda llegar este día” para poder disputar el título autonómico “ante un gran equipo”, esperando poder cambiar la dinámica de las dos anteriores finales disputadas entre ambos equipos que finalizaran con victoria del Noia Portus Apóstoli.

Presencia de la comarca en la Final femenina

A la mañana siguiente, el jueves, a las 12:00 horas, el mismo escenario también acogerá la Final femenina entre FSF Castro Bloques Cando y Poio Pescamar, en la que habrá presencia de la comarca con la naronesa Cris Lourés en el equipo lucense y de la nedesa Ale de Paz en el conjunto conservero, la cual participaba este miércoles en la presentación como capitana de su equipo, esperando poder conseguir su quinto título autonómico en su palmarés personal.