Neda se une a la Red de municipios contra el acoso escolar

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El Ayuntamiento de Neda ha solicitado unirse al convenio de colaboración entre el Departamento de Educación y FEGAMP para el desarrollo de la Red de municipios contra el acoso escolar. Esta iniciativa busca fortalecer la coordinación entre instituciones en materia de sensibilización, prevención y actuación contra este tipo de problemas.

El alcalde de Neda, Ángel Alvariño, firmó la semana pasada el documento de adhesión en el que expresa la voluntad municipal de sumarse a esta red de apoyo territorial que, además de intervenir en situaciones de acoso escolar y ciberacoso, actúa de forma preventiva para garantizar un clima de convivencia adecuado en los centros educativos. De esta manera, Neda da un paso más en su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia.

Los objetivos del acuerdo incluyen fortalecer la coordinación; establecer un seguimiento sistemático de los posibles casos; ofrecer apoyo a los centros educativos en la gestión de situaciones de acoso y ciberacoso, favoreciendo respuestas ágiles y eficaces; promover acciones preventivas y reforzar la formación de los agentes implicados.

La participación en la red facilitará al Ayuntamiento el acceso a recursos y campañas de sensibilización, así como la recepción de apoyo en el desarrollo de programas y acciones de prevención e intervención a nivel local, y orientación en la gestión de posibles casos.

Además de la Xunta, el Fegamp y el Consejo Escolar de Galicia, está previsto que colaboren con la Red de municipios contra el acoso escolar, la Fiscalía General de Galicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.