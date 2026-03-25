Ares recibe o premio extraordinario da XXV Campaña de Animación á Lectura María Moliner

Ata a capital española desprazáronse a concelleira de Cultura, Alma Barrón, e Caridad Nieto e Beatriz Martínez, do equipo bibliotecario aresán, para recoller o galardón, sendo Ares unha das dez localidades premiadas en todo o Estado con 10.000 euros.
Recoñécese así o bo facer desenvolto na Biblioteca Municipal no eido da dinamización cultural e a animación lectora, deseñando un proxecto baseado na conexión entre os libros, o pracer e o xogo.
É o oitavo premio María Moliner que obtén a biblioteca aresá, mais a primeira ocasión na que se acada esta categoría especial, actuando como única representante de Galicia.
Beatriz Martínez e Caridad Nieto, bibliotecarias de Ares, xunto con Alma Barrón, concelleira de Cultura, veñen de recoller onte en Madrid o premio extraordinario de Animación á Lectura María Moliner, no marco da súa XXV edición; un galardón que recoñece o traballo de dinamización cultural desenvolto nas instalacións da Biblioteca Municipal e que se traduce nun reforzo económico de 10.000 euros para a súa mellora.
Nun acto celebrado na sede da Federación Española de Municipios e Provinciais (FEMP), a biblioteca municipal aresán obtén este premio extraordinario que só acadaron outras nove localidades en todo o territorio nacional de entre as 562 propostas presentada, enfatizando a calidade do proxecto de Ares, ‘Ler por pracer… así ten que ser!’.
Dentro do proxecto galardoado, impulsáronse un conxunto de actividades e programacións pensadas para defender a lectura nun mundo onde o dixital o invade todo: “ler é un acto que convida a redescubrir o mundo, a xogar, a coñecernos como individuos e a desfrutar de novo da creatividade, a imaxinación e a fantasía”. Para a biblioteca aresá, “a lectura conecta coas emocións e nutre esa curiosidade que necesitamos tanto adultos como pequenos”.
O acto contou a nivel institucional coa presenza do Ministro de Cultura, Ernest Urtasun; a presidenta da Federación Española de Municipios e Provincias, María José García-Pelayo, e a directora xeral do Libro, do Cómic e da Lectura, María José Gálvez.
A FUNCIÓN SOCIAL DAS BIBLIOTECAS
Durante a entrega dos premios, a concelleira de Cultura de Ares, Alma Barrón, salientou que o premio extraordinario María Moliner “supón non só un apoio económico fundamental, senón tamén a constatación de que todas as horas de traballo, de dinamización cultural, con vocación de servizo público, merecen a pena”.
Barrón tamén fixo fincapé na “función social das nosas bibliotecas, pois son, en tempos de polarización e división, un refuxio que non discrimina a ninguén. Democrático, horizontal. E tamén ese lugar ao que acudimos para escapar das pantallas, do ritmo frenético da vida, para tecer comunidade. Un espazo aberto ás ideas, á participación cidadá e á recuperación desa atención que perdemos constantemente”.
A edila de Cultura aproveitou a concesión do galardón para “agradecerlle ao equipo bibliotecario de Ares a súa entrega, ilusión e bo facer” e formulou unha breve petición de peche: “que as bibliotecas continúen a ser, para todas aquelas persoas que o precisen, un refuxio amable, cálido e comunitario. Nós seguiremos traballando para que así sexa”.
SOBRE O PREMIO MARÍA MOLINER
O Premio María Moliner de Animación á Lectura, creado polo Ministerio de Cultura e Deporte de España, ten como obxectivo recoñecer o traballo das bibliotecas públicas na promoción da lectura e a mellora dos servizos bibliotecarios. Este premio, que se outorga anualmente, busca fomentar a excelencia na xestión e animación das bibliotecas, así como destacar o papel fundamental que desempeñan no desenvolvemento cultural e educativo da sociedade.
No que atinxe a Ares, a biblioteca recibiu o recoñecemento en 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e agora, nesta XXV edición, acada por primeira vez a categoría extraordinaria, exemplificando un compromiso constante co traballo de dinamización da lectura e da cultura na vila.