La APFSC convoca la VI edición del concurso de fotografía “Puerto y Ciudad”

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Los trabajos podrán presentarse entre el 27 de marzo y el 10 de abril y serán imágenes inéditas relacionadas con el mar o las instalaciones y actividades portuarias en la ría de Ferrol.

El certamen está dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años que podrán presentar una única instantánea que formará parte de una exposición en la Sala Curuxeiras. Un jurado valorará la originalidad y calidad técnica para elegir los tres trabajos que recibirán como premio un pack fotográfico.

Se pone en marcha la sexta edición del concurso de fotografía “Puerto y Ciudad” que organiza la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. La iniciativa tiene como uno de sus objetivos acercar a los más jóvenes la realidad del puerto de Ferrol y que transmitan su percepción a través de una fotografía. El plazo para presentar los trabajos se abre el viernes, 27 de marzo,y podrán enviarse las instantáneas hasta el 10 de abril.

En el concurso podrá participar cualquier persona de entre 12 y 18 años, ambas edades inclusive. Cada participante presentará una única fotografía, inédita y en formato digital. Su temática estará directamente relacionada con el mar, las instalaciones y las actividades portuarias en la ría de Ferrol.

Las personas interesadas en participar en esta sexta edición del certamen, deberán enviar sus imágenes entre el 27 de marzo y el 10 de abril.

Las instantáneas -solamente una por aspirante- se enviarán a la cuenta de correo electrónico puertoyciudad@apfsc.es con la referencia “VI Concurso de Fotografía: Puerto y Ciudad” en el asunto del correo. Deberán incluir un título o lema, el nombre y apellidos de la persona autora de la fotografía, su edad y un número de teléfono de contacto.

Las mejores imágenes integrarán una muestra especial que acogerá la Sala Curuxeiras y tres de ellas recibirán un regalo como premio. El autor del mejor trabajo elegido por el jurado recibirá un pack de fotografía avanzada Canon EOS 2000D. El segundo y tercer premio será un pack creativo Canon EOS R100 Mirrorless. El jurado valorará especialmente la originalidad, la calidad técnica y la creatividad. Las bases del concurso pueden consultarse en la web www. apfsc.com.