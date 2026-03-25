La APFSC convoca la VI edición del concurso de fotografía “Puerto y Ciudad”

25 marzo, 2026 Dejar un comentario 117 Vistas

Los trabajos podrán presentarse entre el 27 de marzo y el 10 de abril y serán imágenes inéditas relacionadas con el mar o las instalaciones y actividades portuarias en la ría de Ferrol.

APFSC Concurso fotografía Puerto y Ciudad TODA MIRADA TIENE UNA HISTORIA,LA NUESTRA EMPIEZA AQUÍ-Paula López Mella-18 años

El certamen está dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años que podrán presentar una única instantánea que formará parte de una exposición en la Sala Curuxeiras. Un jurado valorará la originalidad y calidad técnica para elegir los tres trabajos que recibirán como premio un pack fotográfico. 

Se pone en marcha la sexta edición del concurso de fotografía “Puerto y Ciudad” que organiza la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. La iniciativa tiene como uno de sus objetivos acercar a los más jóvenes la realidad del puerto de Ferrol y que transmitan su percepción a través de una fotografía. El plazo para presentar los trabajos se abre el viernes, 27 de marzo,y podrán enviarse las instantáneas hasta el 10 de abril.

APFSC Concurso fotografía Puerto y Ciudad GOLFERROLIÑOS-Sara Pulzoni Fresco-14 años

En el concurso podrá participar cualquier persona de entre 12 y 18 años, ambas edades inclusive. Cada participante presentará una única fotografía, inédita y en formato digital. Su temática estará directamente relacionada con el mar, las instalaciones y las actividades portuarias en la ría de Ferrol.

Las personas interesadas en participar en esta sexta edición del certamen, deberán enviar sus imágenes entre el 27 de marzo y el 10 de abril.

Las instantáneas -solamente una por aspirante- se enviarán a la cuenta de correo electrónico puertoyciudad@apfsc.es con la referencia “VI Concurso de Fotografía: Puerto y Ciudad” en el asunto del correo. Deberán incluir un título o lema, el nombre y apellidos de la persona autora de la fotografía, su edad y un número de teléfono de contacto.

Las mejores imágenes integrarán una muestra especial que acogerá la Sala Curuxeiras y tres de ellas recibirán un regalo como premio. El autor del mejor trabajo elegido por el jurado recibirá un pack de fotografía avanzada Canon EOS 2000D. El segundo y tercer premio será un pack creativo Canon EOS R100 Mirrorless. El jurado valorará especialmente la originalidad, la calidad técnica y la creatividad. Las bases del concurso pueden consultarse en la web www. apfsc.com.

APFSC Concurso fotografía Puerto y Ciudad ANCLADO AL OCASO-Xurxo Méndez Outeiral-13 años

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