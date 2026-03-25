Valdoviño propone recorrer el municipio de norte a sur a través de la Ruta Costera

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La concejalía de Cultura y Turismo organiza una ruta guiada en 3 etapas entre Porto del Cabo, en Vilarrube, y Campelo, en Meirás. Gratuito, y con plazas limitadas, abre inscripciones en la 1ª etapa, el 3 de abril.

En vísperas de la Semana Santa, el Ayuntamiento de Valdoviño propone a residentes y visitantes recorrer el municipio de norte a sur, desde Porto do Cabo, en Villarrube, hasta Campelo, en Meirás.

La concejalía de Cultura y Turismo organiza la Ruta Costera, un recorrido en tres etapas a través de la historia, la naturaleza y la identidad del territorio, comprometido con un turismo de calidad, sostenible y respetuoso. Se recorrerán unos 40 km los días 3, 11 y 18 de abril, priorizando el paso por senderos naturales, caminos rurales, acantilados y playas.

La ruta estará guiada por la firma Portal Norte y la participación es gratuita, previa inscripción por WhatsApp 648 87 77 80. El plazo de inscripción para la primera etapa, entre Porto do Cabo y el Miradoiro de San Xiao, está abierta hasta completar las 25 plazas disponibles. En las siguientes, la inscripción se abrirá días antes de su celebración.

La ruta inaugural consta de 12 km y partirá de Porto do Cabo el viernes 3 de abril a las 10:00 horas. Por delante, un recorrido de dificultad media de 4 horas. Entre los principales atractivos de la ruta se encuentran la zona de Funil y Punta Chirlateira.

La segunda etapa, de otros 12 km, dificultad media y 3 horas de duración, conectará el Miradoiro de San Xiao con la playa de Outeiro (finaliza en el aparcamiento de la playa de Lago). Se celebra el 11 de abril, con salida a las 10:00 horas, y entre los principales puntos de interés se encuentran la playa y la laguna de A Frouxeira.

Para finalizar la Ruta Costera, el 18 de abril se disputa la tercera etapa entre las playas de Outeiro y Campelo. 12 km, dificultad media, salida a las 10:00 horas, duración estimada de 4 horas. Entre los puntos de interés imprescindibles de la etapa destacan el Faro de Punta Frouxeira, la ermita de Virxe do Porto y el Pico da Vela.

Cada etapa es un itinerario lineal, y el viaje de regreso corre por cuenta de los participantes.