Ferrol contará con cinco desfibriladores adicionales durante la Semana Santa

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Proyecto+Vida vuelve a colaborar con el Concello de Ferrol en esta Semana Santa, tal y como sucediera el año pasado, cediendo cinco desfibriladores ya disponibles desde este fin de semana y que estarán ubicados en la concatedral de San Xiao, en las iglesias de Dolores, Carmen y Angustias, como también en la capilla de la Orden Tercera de San Francisco.

Así lo confirmaba este martes la concejala de Seguridad y Movilidad, Pamen Pieltain, convirtiendo a esta Semana Santa en un evento cardioprotegido con una cobertura real y efectiva, en la que todos los recursos sanitarios de la ciudad están en alerta “debido á gran afluencia de turistas”, en una de las semanas más importantes del año en Ferrol.

La concejala quería agradecer su colaboración al Proyecto+Vida por esta cesión, nacida con la idea de dar respuesta al alto grado de fallecimientos por parada cardíaca en España fuera del ámbito hospitalario, al ser las enfermedades cardiovasculares uno de los principales problemas de salud pública “polo que resulta fundamental reforzar a súa protección” y, para ello, en las instalaciones municipales y eventos principales de esta Semana Santa poder disponer de los recursos necesarios “para poder actuar con rapidez nos primeiros minutos, aumentando así as posibilidades de resposta eficaz ante calquera emerxencia.”