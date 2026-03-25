Valdoviño celebra su Feirón mensual el domingo 29

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Se celebra este domingo 29 por la mañana en las inmediaciones de la Puerta del Sol.

Coincidiendo con el último domingo del mes, Valdoviño celebra una nueva edición de su Feirón el 29 de marzo. La Puerta do Sol acoge nuevamente puestos de venta durante toda la mañana en un evento organizado por la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento.

Como es habitual, el mercado contará con puestos de diversos sectores, desde alimentación hasta ropa y calzado, pasando por productos de jardinería. Una buena oportunidad para ir de compras y disfrutar de la hospitalidad local.