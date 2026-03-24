El litoral gallego, salvo A Mariña lucense, estará este miércoles en aviso amarillo por temporal

El litoral gallego, salvo A Mariña lucense, activará este miércoles el aviso amarillo por temporal costero, según los datos recogidos por MeteoGalicia.

Así, en A Costa da Morte el aviso comenzará a las 15.00 horas por vientos del noreste fuerza siete; en las Rías Baixas el temporal costero comenzará a las 18.00 horas; y en el litoral de la provincia de A Coruña a las 21.00 horas por olas que pueden alcanzar los cuatro metros.

Durante la jornada del miércoles un frento poco activo rozará el norte de Galicia, donde dejará cielos con más nubles e incluso alguna lluvia débil.

Por su parte, las temperaturas mínimas no tendrán cambios y las máximas sufrirán un moderado descenso, especialmente en el norte, según MeteoGalicia.

LA PROVINCIA DE OURENSE SUPERA LOS 25 GRADOS

Durante la jornada de este martes, varios puntos de la provincia de Ourense superaron los 25 grados. Así, la ciudad de A Burgas alcanzó los 27,2º; Leiro los 26,7º; en A Arnoia los termómetros llegaron a los 25,6º; y en Castrelo de Miño los 25,4º.

Por el contrario, la temperatura más baja de esta jornada se registró en Calvos de Randín (-1º); seguido de Verín (-0,2º); y de Sarria (0,3º).