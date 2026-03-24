El tráfico total de los puertos gallegos en los dos primeros meses del año superó los 4,5 millones de toneladas

Los puertos gallegos de interés general movieron 4,55 millones de toneladas en lo que va de año, según los datos hechos públicos este martes por Puertos del Estado, en los que se refleja que el tráfico de mercancías general alcanzó 1,27 millones de toneladas entre enero y febrero.

El tráfico total del mes de febrero en las cinco terminales gallegas de interés general (A Coruña, Ferrol-San Cibrao, Marín-Pontevedra, Vigo y Vilagarcía) ascendió a 2,63 millones de toneladas, con el puerto coruñés a la cabeza (algo más de un millón de toneladas), seguido por Ferrol (811.237 toneladas), y Vigo (450.424 toneladas).

En cuanto a mercancía general, Vigo lidera el ránking, con 416.873 toneladas en febrero y 715.728 toneladas acumuladas en los dos primeros meses del año (+3,2%). Le sigue la terminal de Vilagarcía con 94.367 toneladas en febrero y 149.719 acumuladas (+17%); la de Marín con 94.234 toneladas en febrero y 188.335 toneladas acumuladas (+8,8%); Ferrol con 84.537 toneladas en febrero y 140.603 acumuladas (+37,5%); y A Coruña, con 38.552 toneladas en febrero y 77.246 acumuladas (+117,5%).

Con respecto a la pesca, el puerto olívico sigue siendo el referente, con 1.716 toneladas descargadas en febrero y 3.248 toneladas acumuladas (-18,3%). Vigo lidera igualmente el tráfico de contenedores, con 24.895 TEUs registrados en febrero y más de 43.600 acumulados, lo que supone un aumento del 2,5%.

En materia de tráfico ro-ro, de nuevo la terminal viguesa destaca, con 1.409 unidades de transporte intermodal (UTI) en febrero y 2.540 acumuladas, un 8,9% menos. En cuanto a los automóviles como mercancía, el puerto de Vigo movió en febrero 56.554 automóviles, y un total de 95.758 entre enero y febrero, lo que supone un incremento del 2,3%.

Finalmente, en tráfico de cruceros, la ciudad olívica recibió 5 buques en febrero (10.168 pasajeros) y un total de 8 en los dos primeros meses del año (15.663 pasajeros); mientras que el puerto de A Coruña recibió en febrero 2 buques (6.537 pasajeros) y un total de 6 barcos en lo que va de año (12.066 pasajeros).