“HeART of Gaza”, la exposición que recoge dibujos de los niños y niñas gazatíes puede visitarse en el Campus Industrial de Ferrol

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La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge, hasta el próximo 17 de abril, la muestra “HeART of Gaza”, una iniciativa expositiva que nació como un simple intercambio de dibujos por WhatsApp entre el artista palestino Mohammed Timraz y la irlandesa Féile Butler y que finalizó por convertirse en el mayor testimonio del sufrimiento que viven los niños y niñas palestinos en Gaza.

Esta exposición itinerante llega a la ciudad departamental de la mano del Movimiento BDS Galicia, de la Oficina de Cooperación y Voluntariado (OCV) de la Universidade da Coruña (UDC) y de la plataforma ciudadana Ferrol con Palestina.

A través de casi 50 dibujos, creados por niños y niñas de entre 3 y 17 años, la exposición le ponen cara y voz a la crisis humanitaria que vive, desde octubre de 2023, el Estado de Palestina. Cada uno de esos dibujos está acompañado por un texto explicativo en árabe y en gallego junto con una fotografía del autor o autora. A mayores, echando mano de un código QR, las personas que visiten la muestra podrán acceder a una serie de grabaciones realizadas por distintas personalidades gallegas del campo de la cultura, del deporte o de la ciencia que prestan su voz a estos relatos infantiles. Entre las más de 50 colaboraciones destacan nombres como el de Luis Zahera, Suso de Toro, Yolanda Castaño, Fernando Romay, Paula Carballeira o Verlo Boquete, entre otros.

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y la directora de la Oficina de Cooperación y Voluntariado (OCV) de la Universidade da Coruña (UDC), Acacia Naves, asistieron a la inauguración de la exposición y al acto previo de presentación que tuvo lugar, este martes 24 de marzo, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, de la mano de los integrantes de la plataforma ciudadana Ferrol con Palestina, Ana Santiago y Xosé Paz, y en el que también participó el traumatólogo gazatí del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), Amir Ismail Hejazy.

A lo largo del acto, tuvo lugar la actuación de tres estudiantes del Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño, Jacobo Nieto López (violonchelo), Paula Seoane Otero (piano) y Breogán Paz López (acordeón).

Las personas interesadas en visitar la muestra “HeART of Gaza” podrán acercarse hasta la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol, de lunes a viernes, de 09:00 la 21:00 horas. Aquellos centros educativos interesados en concertar una visita guiada podrán hacerlo enviando un correo electrónico la ferrolconpalestina@gmail.com o llamando al 665 024 469.