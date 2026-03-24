Concello de As Pontes e a Oficina Rural Comarcal unen esforzos para fortaler o sector primario

O alcalde, Valentín González Formoso, e a concelleira de Promoción Económica, Elena López, mantiveron unha reunión de traballo co xefe de sección da Oficina Rural Comarcal, Alejandro Martínez, co obxectivo de fortalecer a coordinación institucional e avanzar en novas vías de colaboración en favor do sector primario.
Durante a xuntanza, ambas partes puxeron en valor a boa sintonía existente e a vontade compartida de manter unha colaboración estable e continuada que permita dar resposta ás necesidades do territorio, especialmente no ámbito rural.
Neste contexto, desde o Concello destacouse o potencial do municipio, caracterizado por un elevado número de explotacións prioritarias e por unha crecente incorporación de xente moza ao sector primario, factores clave para garantir a remuda xeracional e a sustentabilidade da actividade agraria.
Así mesmo, fíxose balance das accións formativas desenvolvidas no municipio, entre as que destacan os cursos de aptitude empresarial agraria dirixidos á mocidade, organizados pola Consellería do Medio Rural, así como accións formativas específicas para a incorporación en explotacións de carne e no ámbito da apicultura, cunha acollida moi positiva.
Na mesma liña, abordouse a organización dunha xornada específica sobre o acceso á terra, na que se tratarán cuestións clave como a propiedade xurídica, o catastro e outros aspectos administrativos e legais fundamentais para facilitar a posta en marcha ou ampliación de explotacións agrarias.
Durante o encontro tamén se puxo en valor o papel de entidades de referencia como a Casa do Mel, fundamentais para dinamizar o sector, promover os recursos locais e consolidar o posicionamento do municipio como un territorio con amplas oportunidades de desenvolvemento rural.
Ambas partes coincidiron na importancia de seguir avanzando nun traballo coordinado que contribúa a fortalecer o tecido produtivo local e a aproveitar ao máximo o potencial do medio rural.